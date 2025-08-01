Поранешниот премиер на Хрватска, Иво Санадер, кој е осуден за повеќе кривични дела, е условно ослободен во четвртокот, а одлуката да му се даде предвремено ослободување од затвор пред да ја издржи целата казна ја донесе Советот на Окружниот суд во Сисак.
Во судот се одржа рочиште на кое е утврдено дека поранешниот премиер ги исполнува условите за предвремено ослободување.
Иво Санадер беше осуден на единствена казна од 18 години затвор, а конечно беше осуден во три случаи: за проневера на пари од јавни претпријатија во случајот „Фими Медиа“, за барање и примање мито во случајот „Планинска“ и за предавање на управувачките права врз ИНА на унгарскиот МОЛ во замена за мито.
Поранешниот премиер досега помина речиси девет и пол години зад решетки, во притвор или под пресуда.
Предвремено ослободување во хрватскиот затворски систем може да се побара откако ќе се издржи половина од казната, а најчесто се одобрува по две третини од казната.
По неколку притворања и ослободувања, Санадер е во затвор континуирано од април 2019 година, кога Врховниот суд му ја зголеми казната за корупција во случајот „Планинска“ на шест години затвор.
Во тој случај, поранешниот сопственик на месна индустрија и пратеник на ХДЗ, Стјепан Фиолиќ, призна дека му донел на поранешниот премиер десет милиони куни и еден милион евра провизии.
Кон средината на октомври 2021 година, највисокиот суд делумно ја потврди пресудата од повторното судење во случајот „Фими медиа“, според која ХДЗ мора да плати казна од 3,5 милиони куни за извлекување пари од државни институции и компании, додека казната на Санадер беше намалена од осум на седум години затвор, заедно со враќање на нелегалните бенефиции.
Кон крајот на октомври 2021 година, Врховниот суд ја потврди првостепената пресуда во која Санадер беше осуден на шест години затвор за примање поткуп од шефот на унгарскиот МОЛ, Жолт Хернади.
Во низа долготрајни постапки, Санадер беше ослободен на повторно судење во октомври минатата година од обвиненијата за воено профитерство во аферата Хипо, за што беше осуден двапати во претходни постапки.
Уште една ослободителна пресуда за Санадер, со која тој и претприемачот Роберт Јежиќ беа ослободени од обвинението за продажба на евтина електрична енергија на „Диоки“ на Јежиќ на штета на ХЕП, беше потврдена од највисокиот суд кон средината на ноември 2021 година.