Поранешниот премиер на Хрватска, Иво Санадер, кој е осуден за повеќе кривични дела, е условно ослободен во четвртокот, а одлуката да му се даде предвремено ослободување од затвор пред да ја издржи целата казна ја донесе Советот на Окружниот суд во Сисак.

Во судот се одржа рочиште на кое е утврдено дека поранешниот премиер ги исполнува условите за предвремено ослободување.

Иво Санадер беше осуден на единствена казна од 18 години затвор, а конечно беше осуден во три случаи: за проневера на пари од јавни претпријатија во случајот „Фими Медиа“, за барање и примање мито во случајот „Планинска“ и за предавање на управувачките права врз ИНА на унгарскиот МОЛ во замена за мито.

Поранешниот премиер досега помина речиси девет и пол години зад решетки, во притвор или под пресуда.

Предвремено ослободување во хрватскиот затворски систем може да се побара откако ќе се издржи половина од казната, а најчесто се одобрува по две третини од казната.

По неколку притворања и ослободувања, Санадер е во затвор континуирано од април 2019 година, кога Врховниот суд му ја зголеми казната за корупција во случајот „Планинска“ на шест години затвор.