Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, објави дека посетата на премиерката на Италија, Џорџа Мелони, била во духот на искрено партнерство и изрази уверување дека односите меѓу двете земји ќе продолжат да се зајакнуваат во заемен интерес и со целосно меѓусебно почитување.

„Ја испративме Џорџа Мелони по отворени и пријателски разговори. Тоа беше посета во духот на искрено партнерство, но и можност уште еднаш да го покажеме српското гостопримство на дело. Уверени сме дека нашите односи ќе продолжат да се зајакнуваат во заемен интерес и со целосно меѓусебно почитување“, напиша Вучиќ на Инстаграм.

Вчера во Белград, претседателот Вучиќ имаше средба и работна вечера со премиерката на Италија, на која ѝ се заблагодари за принципиелната поддршка за Србија, особено кога станува збор за европската интеграција и изложбата Експо 2027.