РЕГИОН
1 мин читање
Вучиќ- Мелони: Србија и Италија стојат рамо до рамо на патот кон развој и стабилност на регионот
Српскиот претседател вчера во Белград имаше средба и работна вечера со премиерката на Италија, на која ѝ се заблагодари за принципиелната поддршка за Србија, особено кога станува збор за европската интеграција и изложбата Експо 2027.
Вучиќ- Мелони: Србија и Италија стојат рамо до рамо на патот кон развој и стабилност на регионот
Уверени сме дека нашите односи ќе продолжат да се зајакнуваат во заемен интерес и со целосно меѓусебно почитување, изјави Вучиќ / AA
6 август 2025

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, објави дека посетата на премиерката на Италија, Џорџа Мелони, била во духот на искрено партнерство и изрази уверување дека односите меѓу двете земји ќе продолжат да се зајакнуваат во заемен интерес и со целосно меѓусебно почитување.

„Ја испративме Џорџа Мелони по отворени и пријателски разговори. Тоа беше посета во духот на искрено партнерство, но и можност уште еднаш да го покажеме српското гостопримство на дело. Уверени сме дека нашите односи ќе продолжат да се зајакнуваат во заемен интерес и со целосно меѓусебно почитување“, напиша Вучиќ на Инстаграм.

Вчера во Белград, претседателот Вучиќ имаше средба и работна вечера со премиерката на Италија, на која ѝ се заблагодари за принципиелната поддршка за Србија, особено кога станува збор за европската интеграција и изложбата Експо 2027.

recommended

Тој додаде дека Србија високо ги цени односите со Италија, не само како политички партнер, туку и како вистински пријател кој ги разбира нејзините вредности, традиции и аспирации.

„Србија и Италија стојат рамо до рамо на патот кон развој и стабилност на целиот регион“, нагласи Вучиќ.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us