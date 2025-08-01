СВЯТ
Специален прокурор не успя да задържи бившия президент Юн
"Не успяхме да изпълним заповедта за задържане на бившия президент Юн поради неговия категоричен отказ," заяви екипът на специалния прокурор.
Специален прокурор не успя да задържи бившия президент Юн
Специалните прокурори разследват твърдения, че бившият президент Юн и съпругата му Ким Кун Хи са се намесвали в избора на кандидати за избори / AP
1 август 2025

Екип на специалния прокурор не успя в петък да изпълни заповедта за задържане на бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол, след като той отказа да се подчини, съобщи агенция Yonhap.

Помощник-специалният прокурор Мун Хонг-джу, заедно с прокурор и следовател, посетиха Сеулският центъра за задържане, разположен в Уйванг, където Юн е задържан от миналия месец. Екипът заяви, че са стигнали до вратата на килията на Юн и са инструктирали служителите на затвора да го изведат, но той категорично отказал.

„Не успяхме да изпълним заповедта за задържане на бившия президент Юн поради неговия категоричен отказ“, заяви екипът.

Въпросът за принудата

По-рано специалните прокурори заявиха, че ще „принудят“ бившия президент да се яви за разпит във връзка с предполагаема намеса в изборите.

Разследването е свързано с твърдения, че Юн и съпругата му, Ким Кьон Хи, са се намесили в номинирането на кандидати за парламентарните частични избори през 2022 г.

Юн не се яви на две призовки за разпит тази седмица, като адвокатите му заявиха, че това се дължи на „влошеното му здравословно състояние“.

Той е в ареста от януари, след като беше отстранен от поста през декември, дни след като въведе военно положение на 3 декември, което беше отменено в рамките на часове.

Юн беше официално отстранен от длъжност през април, което даде ход на предсрочни президентски избори през юни, спечелени убедително от Лий Дже-мьонг от Демократическата партия на Корея (DPK).

