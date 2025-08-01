Екип на специалния прокурор не успя в петък да изпълни заповедта за задържане на бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол, след като той отказа да се подчини, съобщи агенция Yonhap.

Помощник-специалният прокурор Мун Хонг-джу, заедно с прокурор и следовател, посетиха Сеулският центъра за задържане, разположен в Уйванг, където Юн е задържан от миналия месец. Екипът заяви, че са стигнали до вратата на килията на Юн и са инструктирали служителите на затвора да го изведат, но той категорично отказал.

„Не успяхме да изпълним заповедта за задържане на бившия президент Юн поради неговия категоричен отказ“, заяви екипът.

Въпросът за принудата

По-рано специалните прокурори заявиха, че ще „принудят“ бившия президент да се яви за разпит във връзка с предполагаема намеса в изборите.