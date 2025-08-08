Израелският кабинет по сигурността, одобри спорния план на премиера Бенямин Нетаняху за повторна окупация на град Газа.
След заседание на кабинета, започнало в четвъртък, решението беше обявено рано в петък. Това стана след като Нетаняху представи план за израелската армия да окупира целия анклав, 75 процента от който вече е под израелска окупация.
Заседанието се проведе, докато Нетаняху беше подложен на нарастващ натиск както в страната, така и в чужбина, за да постигне споразумение за освобождаване на останалите заложници, държани от палестински съпротивителни групи в Газа, и да предотврати хуманитарната криза в територията, засегната от геноцид.
Нетаняху представи поетапен план за поемане на контрола над Газа по време на срещата, която местните медии определиха като изключително важна. Според обществената телевизия KAN, цитираща анонимни официални източници, Нетаняху е предложил „лека“ и „постепенна“ стратегия.
Според доклада, планът предвижда израелските окупационни сили да напреднат в райони, които досега не са били нападани, включително така наречените „тренировъчни лагери на Хамас“ в централната част на Газа и самия град Газа — въпреки предупрежденията на началника на Генералния щаб Еял Замир.
Планът започва с изселване на жителите на град Газа на юг, последвано от обкръжаване на града и започване на нови наземни операции в гъсто населени райони, съобщиха източници на KAN.
Няколко министри изразиха несъгласие с план, който не предвижда пълен териториален контрол над Газа. Арие Дери, лидер на ултраортодоксалната партия Шас, предупреди, че продължаването на войната ще има политически последици и ще застраши живота на заложниците.
Дери, министър без портфейл, призова министрите да вземат предвид оценките на военните, като заяви, че планът на Нетаняху носи риск от „продължаващи политически щети“ и може да постави заложниците в по-голяма опасност, съобщи KAN.
Замир повтори своето противопоставяне на всякакъв план, включващ пълна окупация на Газа. Той посочи ключови рискове, включително вреда за заложниците, изтощение на израелските войски и резервисти, както и увреждане на международната легитимност на Израел.
Преди заседанието Нетаняху направи изявление в ефира на Fox News в САЩ, където заяви, че правителството възнамерява да поеме пълен контрол над Газа.
„Възнамеряваме да го направим“, отговори Нетаняху на въпрос дали Израел ще поеме контрола над „цялата Газа“. Той добави, че Израел не иска да управлява Газа, а да създаде „сигурен периметър“ и да предаде управлението на арабски сили, които да осигурят стабилност и по-добър живот за жителите на Газа.
Междувременно стотици протестиращи се събраха близо до офиса на премиера в Западен Йерусалим, призовавайки за сделка за освобождаване на заложниците. По-рано в четвъртък, роднини на заложници отплаваха от пристанището в Ашкелон, опитвайки се да се доближат до обсадената Газа.
Организаторите заявиха, че се надяват да „се доближат възможно най-много до своите близки“. Семействата осъдиха плана на Нетаняху за разширяване на геноцида. Йехуда Коен, баща на израелския войник Нимрод Коен, заяви от лодката, че Нетаняху удължава геноцида, за да удовлетвори крайните елементи в своето правителство и да предотврати неговия разпад.
„Нетаняху работи само за себе си“, каза той, призовавайки международната общност да окаже натиск върху Нетаняху да спре геноцида и да спаси сина му.
Израел извършва геноцид в Газа от октомври 2023 г. Според палестински източници, повече от 62 000 палестинци, повечето от които жени и деца, са убити. Около 11 000 палестинци се смята, че са затрупани под руините на разрушени домове, според официалната палестинска агенция WAFA.
Експерти обаче твърдят, че действителният брой на жертвите значително надхвърля официалните данни, като се предполага, че може да достигне около 200 000.
От 251 заложници, пленени по време на офанзивата на Хамас през 2023 г., 49 все още се намират в Газа, включително 27, за които военните твърдят, че са мъртви. Палестинците заявяват, че много от заложниците са загинали при безразборни удари на Израел от 2023 г. насам. Израел е задържал и затворил около 11 000 палестинци.
В Газа нарастват опасенията какво ще означава разширяването на израелските операции. „Наземните операции означават повече разрушения и смърт. Няма безопасно място никъде“, каза Ахмад Салем, 45-годишен.
„Ако Израел започне и разшири своите наземни операции отново, ние ще бъдем първите жертви.“
„Няма какво повече да се окупира“, каза Майсаа ал-Хейла, която живее в лагер за разселени. „Газа вече не съществува.“