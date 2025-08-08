Израелският кабинет по сигурността, одобри спорния план на премиера Бенямин Нетаняху за повторна окупация на град Газа.

След заседание на кабинета, започнало в четвъртък, решението беше обявено рано в петък. Това стана след като Нетаняху представи план за израелската армия да окупира целия анклав, 75 процента от който вече е под израелска окупация.

Заседанието се проведе, докато Нетаняху беше подложен на нарастващ натиск както в страната, така и в чужбина, за да постигне споразумение за освобождаване на останалите заложници, държани от палестински съпротивителни групи в Газа, и да предотврати хуманитарната криза в територията, засегната от геноцид.

Нетаняху представи поетапен план за поемане на контрола над Газа по време на срещата, която местните медии определиха като изключително важна. Според обществената телевизия KAN, цитираща анонимни официални източници, Нетаняху е предложил „лека“ и „постепенна“ стратегия.

Според доклада, планът предвижда израелските окупационни сили да напреднат в райони, които досега не са били нападани, включително така наречените „тренировъчни лагери на Хамас“ в централната част на Газа и самия град Газа — въпреки предупрежденията на началника на Генералния щаб Еял Замир.

Планът започва с изселване на жителите на град Газа на юг, последвано от обкръжаване на града и започване на нови наземни операции в гъсто населени райони, съобщиха източници на KAN.

Няколко министри изразиха несъгласие с план, който не предвижда пълен териториален контрол над Газа. Арие Дери, лидер на ултраортодоксалната партия Шас, предупреди, че продължаването на войната ще има политически последици и ще застраши живота на заложниците.

Дери, министър без портфейл, призова министрите да вземат предвид оценките на военните, като заяви, че планът на Нетаняху носи риск от „продължаващи политически щети“ и може да постави заложниците в по-голяма опасност, съобщи KAN.

Замир повтори своето противопоставяне на всякакъв план, включващ пълна окупация на Газа. Той посочи ключови рискове, включително вреда за заложниците, изтощение на израелските войски и резервисти, както и увреждане на международната легитимност на Израел.

Преди заседанието Нетаняху направи изявление в ефира на Fox News в САЩ, където заяви, че правителството възнамерява да поеме пълен контрол над Газа.