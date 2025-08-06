СВЯТ
Китай подкрепя Бразилия срещу "произволните" американски тарифи
Китайският външен министър Ван И проведе телефонен разговор със Селсо Аморим, главен съветник на бразилския президент, като увери, че Пекин ще предприеме необходимите стъпки за да защити интересите си.
Външни министри на БРИКС от Бразилия / AP
преди 17 часа

Пекин е готов за сътрудничество с Бразилия за засилване на двустранното сътрудничество в отговор на това, което определя като „произволни“ американски мита, заяви китайският външен министър Ван И в сряда.

Ван направи тези изявления по време на телефонен разговор със Селсо Аморим, главен съветник на президента на Бразилия, според изявление на китайското външно министерство.

Висшият дипломат подчерта подкрепата на Китай за Бразилия и отбеляза, че използването на митата като оръжие нарушава Устава на ООН и подкопава правилата на Световната търговска организация (СТО).

Коментарите му последваха неотдавнашното решение на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи 50 процентни мита върху бразилския внос, ход, който той определи като „лов на вещици“ срещу бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро, обвинен в опит за подкопаване на резултатите от изборите през 2022 г., спечелени от настоящия президент Луис Инасио Лула да Силва.

Президентът Лула да Силва обяви във вторник, че Бразилия ще използва всички налични ресурси, включително СТО, за да защити интересите си срещу новите американски мита.

„През 2025 г. ще прибегнем до всички възможни мерки, започвайки със СТО, за да защитим интересите си“, заяви Лула на мероприятие в Бразилия.

„Всъщност правителството вече предприемаше действия за укрепване на външната търговия и създаване на нови възможности за местните компании още преди смяната на администрацията в Съединените щати.“

Напрежението между Бразилия и САЩ се засили след решението на Вашингтон да наложи санкции на бразилския върховен съдия Александре де Мораес за ролята му в разследването на опит за преврат, свързан с бившия президент Жаир Болсонаро.

