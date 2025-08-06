Пекин е готов за сътрудничество с Бразилия за засилване на двустранното сътрудничество в отговор на това, което определя като „произволни“ американски мита, заяви китайският външен министър Ван И в сряда.

Ван направи тези изявления по време на телефонен разговор със Селсо Аморим, главен съветник на президента на Бразилия, според изявление на китайското външно министерство.

Висшият дипломат подчерта подкрепата на Китай за Бразилия и отбеляза, че използването на митата като оръжие нарушава Устава на ООН и подкопава правилата на Световната търговска организация (СТО).

Коментарите му последваха неотдавнашното решение на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи 50 процентни мита върху бразилския внос, ход, който той определи като „лов на вещици“ срещу бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро, обвинен в опит за подкопаване на резултатите от изборите през 2022 г., спечелени от настоящия президент Луис Инасио Лула да Силва.