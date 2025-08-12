Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа в понеделник изпълнителна заповед, с която удължава паузата на американските мита върху китайския внос с още 90 дни.
"Всички останали елементи на споразумението ще останат същите“, каза Тръмп в публикация, която сподели в медийната платформа „Трут соушъл”, предполагайки, че няма планирани промени в търговската политика на САЩ или в условията на споразумението.
Според заповедта, САЩ ще удължат примирието до 10 ноемвр. През този период ще е в сила 10-процентното реципрочно мито.
Този ход последва след по-ранни съобщения на Wall Street Journal и CNBC, които цитираха служители от администрацията на Белия дом, че Тръмп е подписал заповедта.
Министерството на търговията на Китай в подобно изявление, заяви, че също ще удължи собственото си спиране на митата с още 90 дни. Въпреки това, Китай ще запази своите мита върху американски стоки на ниво от 10%, се казва в изявлението, като ще предприеме мерки за справяне с нетарифните бариери пред американските продукти.
Нестабилно примирие
Въпреки че двете страни постигнаха споразумение за намаляване на напрежението след преговори на високо равнище в Женева през май, деескалацията остана нестабилна.
През юни ключови икономически представители се събраха в Лондон, където се появиха разногласия и американски служители обвиниха китайските си колеги в нарушаване на споразумението. Следваща среща се проведе миналия месец в Стокхолм.
Търговският пратеник на САЩ Джеймисън Грийър заяви, че Тръмп ще има „крайното решение“ относно всяко евентуално удължаване.
Тръмп написа в социалните мрежи късно в неделя, че се надява Китай "бързо да увеличи четирикратно поръчките си за соя", добавяйки, че това би било начин за балансиране на търговията със Съединените щати.
Засега удължаването на примирието означава, че американските мита върху китайски стоки тази година остават на ниво от 30%. В рамките на тяхната деескалация, съответното мито на Пекин върху американски продукти остава на 10%.
Откакто се върна на президентския пост през януари, Тръмп наложи 10-процентно "реципрочно" мито върху почти всички търговски партньори, с цел справяне с търговски практики, които Вашингтон смята за несправедливи. Това доведе до различни по-високи нива на мита миналия четвъртък за десетки икономики.
Основни партньори като Европейския съюз, Япония и Южна Корея сега са изправени пред 15-процентно американско мито върху много продукти, докато нивото достигна до 41% за Сирия.
„Реципрочните“ мита изключват сектори, които са били отделно обект на мита, като стомана и алуминий, както и такива, които са в процес на разследване, като фармацевтични продукти и полупроводници.
Очаква се също така да бъдат изключени златото, въпреки че разяснение от американските митнически власти, публикувано миналата седмица, предизвика опасения, че определени златни кюлчета все пак може да бъдат обложени.
Тръмп в понеделник заяви, че вносът на злато няма да бъде обект на допълнителни мита, без да предоставя повече подробности.
Американският президент взе на прицел отделни държави като Бразилия заради процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро и Индия заради закупуването на руски петрол.
Канада и Мексико попадат под различен режим на мита.