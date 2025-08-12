Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа в понеделник изпълнителна заповед, с която удължава паузата на американските мита върху китайския внос с още 90 дни.

"Всички останали елементи на споразумението ще останат същите“, каза Тръмп в публикация, която сподели в медийната платформа „Трут соушъл”, предполагайки, че няма планирани промени в търговската политика на САЩ или в условията на споразумението.

Според заповедта, САЩ ще удължат примирието до 10 ноемвр. През този период ще е в сила 10-процентното реципрочно мито.

Този ход последва след по-ранни съобщения на Wall Street Journal и CNBC, които цитираха служители от администрацията на Белия дом, че Тръмп е подписал заповедта.

Министерството на търговията на Китай в подобно изявление, заяви, че също ще удължи собственото си спиране на митата с още 90 дни. Въпреки това, Китай ще запази своите мита върху американски стоки на ниво от 10%, се казва в изявлението, като ще предприеме мерки за справяне с нетарифните бариери пред американските продукти.

Нестабилно примирие

Въпреки че двете страни постигнаха споразумение за намаляване на напрежението след преговори на високо равнище в Женева през май, деескалацията остана нестабилна.

През юни ключови икономически представители се събраха в Лондон, където се появиха разногласия и американски служители обвиниха китайските си колеги в нарушаване на споразумението. Следваща среща се проведе миналия месец в Стокхолм.

Търговският пратеник на САЩ Джеймисън Грийър заяви, че Тръмп ще има „крайното решение“ относно всяко евентуално удължаване.