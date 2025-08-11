Четирима от петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН осъдиха плана на Израел за окупация на Газа по време на извънредна среща, като само САЩ подкрепиха действията на Израел.

Русия, Китай, Великобритания и Франция категорично се противопоставиха в неделя на одобрението от Военния кабинет на Израел на плана на премиера Бенямин Нетаняху за пълна окупация на Газа и преместване на палестинците от север на юг.

Заместник-постоянният представител на Русия Дмитрий Полянский нарече решението „грубо нарушение на международното право“, което показва „явно пренебрежение към призивите на международната общност“.

Русия обвини израелския външен министър Гидеон Саар в лицемерие, твърдейки, че той е знаел за решението на кабинета по време на изказването си в Съвета за сигурност миналия вторник, докато изразяваше загриженост за пленниците.

Постоянният представител на Китай в ООН Фу Конг призова Израел „незабавно да спре този опасен ход“, заявявайки: „Газа принадлежи на палестинския народ. Тя е неразделна част от палестинската територия.“

Той подчерта, че „всяко действие, което се стреми да промени демографската и териториалната структура на Газа, трябва да бъде посрещнато с най-голямо отхвърляне и съпротива.“

Китай предупреди срещу „илюзията за военна превъзходство“ и настоя Израел да изпълни задълженията си съгласно международното хуманитарно право, като отвори граничните пунктове и премахне ограниченията за хуманитарна помощ.

‘Планът на Израел не е начин за разрешаване на кризата’

Заместник-постоянният представител на Великобритания Джеймс Кариук заяви, че решението е „грешно“ и предупреди: „Разширяването на военните операции няма да доведе до край на този конфликт. То няма да осигури освобождаването на заложниците.“

Кариук каза, че планът на Израел не е начин за разрешаване на кризата, а само ще задълбочи страданията на палестинците и ще увеличи кръвопролитието. Той призова Израел да премахне блокадата върху доставките на помощ за Газа.

Заместник-постоянният представител на Франция Джей Дармадакири призова Израел да отмени решението, заявявайки, че Франция е „твърдо против всякакъв план за окупация, анексиране и заселване на Ивицата Газа.“

„Изпълнението на решението на израелското правителство по никакъв начин няма да допринесе за сигурността на Израел и неговите граждани“, каза той.