ПОЛИТИКА
3 мин. четене
Четири държави-членки на Съвета за сигурност на ООН осъждат плана на Израел за анексиране на Газа
Русия осъди решението на Израел като "грубо нарушение" на международното право, докато Китай, Великобритания и Франция категорично се противопоставиха на плана.
Четири държави-членки на Съвета за сигурност на ООН осъждат плана на Израел за анексиране на Газа
Израелските зверства оставиха по-голямата част от анклава в руини. / AP
11 август 2025

Четирима от петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН осъдиха плана на Израел за окупация на Газа по време на извънредна среща, като само САЩ подкрепиха действията на Израел.

Русия, Китай, Великобритания и Франция категорично се противопоставиха в неделя на одобрението от Военния кабинет на Израел на плана на премиера Бенямин Нетаняху за пълна окупация на Газа и преместване на палестинците от север на юг.

Заместник-постоянният представител на Русия Дмитрий Полянский нарече решението „грубо нарушение на международното право“, което показва „явно пренебрежение към призивите на международната общност“.

Русия обвини израелския външен министър Гидеон Саар в лицемерие, твърдейки, че той е знаел за решението на кабинета по време на изказването си в Съвета за сигурност миналия вторник, докато изразяваше загриженост за пленниците.

Постоянният представител на Китай в ООН Фу Конг призова Израел „незабавно да спре този опасен ход“, заявявайки: „Газа принадлежи на палестинския народ. Тя е неразделна част от палестинската територия.“

Той подчерта, че „всяко действие, което се стреми да промени демографската и териториалната структура на Газа, трябва да бъде посрещнато с най-голямо отхвърляне и съпротива.“

Китай предупреди срещу „илюзията за военна превъзходство“ и настоя Израел да изпълни задълженията си съгласно международното хуманитарно право, като отвори граничните пунктове и премахне ограниченията за хуманитарна помощ.

‘Планът на Израел не е начин за разрешаване на кризата’

Заместник-постоянният представител на Великобритания Джеймс Кариук заяви, че решението е „грешно“ и предупреди: „Разширяването на военните операции няма да доведе до край на този конфликт. То няма да осигури освобождаването на заложниците.“

Кариук каза, че планът на Израел не е начин за разрешаване на кризата, а само ще задълбочи страданията на палестинците и ще увеличи кръвопролитието. Той призова Израел да премахне блокадата върху доставките на помощ за Газа.

Заместник-постоянният представител на Франция Джей Дармадакири призова Израел да отмени решението, заявявайки, че Франция е „твърдо против всякакъв план за окупация, анексиране и заселване на Ивицата Газа.“

„Изпълнението на решението на израелското правителство по никакъв начин няма да допринесе за сигурността на Израел и неговите граждани“, каза той.

Препоръчано
СвързаниTRT Global - Решението на Израел да окупира Газа е "абсолютно неприемливо": Ердоган

САЩ запазват подкрепата си

За разлика от тях, временно изпълняващата длъжността заместник-представител на САЩ Дороти Ший защити „правото на Израел да се защитава.“

Тя обвини „непреклонността“ на Хамас за проблемите в региона, твърдейки, че групировката „отказва да приеме примирие“, въпреки документираните доклади, че Нетаняху е възпрепятствал споразумения за примирие.

В петък Военният кабинет на Израел одобри „постепенния план“ на Нетаняху за пълна окупация на Газа и преместване на палестинците от север на юг.

Израел е убил над 61 400 палестинци, предимно жени и деца, в своите нападения в обсадената Газа.

Около 11 000 палестинци се смята, че са погребани под развалините на разрушени домове, според официалната палестинска новинарска агенция WAFA.

Експерти обаче твърдят, че действителният брой на жертвите значително надвишава докладваното от властите в Газа, като се оценява, че може да достигне около 200 000.

По време на геноцида Израел е превърнал по-голямата част от блокирания анклав в руини и практически е разселил цялото му население.

Миналия ноември Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд за войната си срещу анклава.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us