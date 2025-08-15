Най-малко 40 души са починали в региона Дарфур в Судан по време на най-тежката епидемия от холера в страната за последните години, съобщи организацията „Лекари без граници“ (MSF) в четвъртък.

Медицинската организация посочи, че обширният западен регион, който е основно бойно поле в продължаващите повече от две години сблъсъци между редовната армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа, е най-силно засегнат от едногодишната епидемия.

„Освен че страната е във война, хората в Судан сега преживяват най-тежката епидемия от холера за последните години“, се казва в изявление на MSF.

„Само в региона Дарфур екипите на MSF са лекували над 2,300 пациенти и са регистрирали 40 смъртни случая през последната седмица.“

НПО-то съобщи, че до 11 август са регистрирани 2,470 смъртни случая, свързани с холера, от общо 99,700 предполагаеми случая.

Холерата е остра чревна инфекция, която се разпространява чрез храна и вода, замърсени с бактерии, често от фекалии. Тя причинява тежка диария, повръщане и мускулни крампи.

Холерата може да убие в рамките на часове, ако не се лекува, въпреки че може да бъде овладяна с обикновена орална рехидратация и антибиотици за по-тежките случаи.

От 2021 г. насам се наблюдава глобално увеличение на случаите на холера, които също така се разпространяват географски.

MSF заяви, че масовото разселване на цивилни, предизвикано от войната в Судан, е влошило епидемията, като е лишило хората от достъп до чиста вода за основни хигиенни мерки, като миене на съдове и храна.

„Ситуацията е най-тежка в Тавила, щат Северен Дарфур, където 380,000 души са избягали, за да се спасят от продължаващите боеве около град Ел-Фашер, според ООН,“ съобщи MSF.

„В Тавила хората оцеляват със средно само три литра вода на ден, което е по-малко от половината от минималния спешен праг от 7.5 литра, необходим на човек на ден за пиене, готвене и хигиена.“