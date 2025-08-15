СВЯТ
Най-малко 40 жертви на епидемията от холера в Судан
Лекари без граници (MSF) съобщават за тежка епидемия от холера, утежнена от разселването, причинено от войната, и ограничен достъп до чиста вода в региона Дарфур в Судан.
Болни от холера получават лечение в изолационна палатка в лагер за разселени лица в разкъсания от война западен регион на Дарфур, Судан. / AFP
15 август 2025

Най-малко 40 души са починали в региона Дарфур в Судан по време на най-тежката епидемия от холера в страната за последните години, съобщи организацията „Лекари без граници“ (MSF) в четвъртък.

Медицинската организация посочи, че обширният западен регион, който е основно бойно поле в продължаващите повече от две години сблъсъци между редовната армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа, е най-силно засегнат от едногодишната епидемия.

„Освен че страната е във война, хората в Судан сега преживяват най-тежката епидемия от холера за последните години“, се казва в изявление на MSF.

„Само в региона Дарфур екипите на MSF са лекували над 2,300 пациенти и са регистрирали 40 смъртни случая през последната седмица.“

НПО-то съобщи, че до 11 август са регистрирани 2,470 смъртни случая, свързани с холера, от общо 99,700 предполагаеми случая.

Холерата е остра чревна инфекция, която се разпространява чрез храна и вода, замърсени с бактерии, често от фекалии. Тя причинява тежка диария, повръщане и мускулни крампи.

Холерата може да убие в рамките на часове, ако не се лекува, въпреки че може да бъде овладяна с обикновена орална рехидратация и антибиотици за по-тежките случаи.

От 2021 г. насам се наблюдава глобално увеличение на случаите на холера, които също така се разпространяват географски.

MSF заяви, че масовото разселване на цивилни, предизвикано от войната в Судан, е влошило епидемията, като е лишило хората от достъп до чиста вода за основни хигиенни мерки, като миене на съдове и храна.

„Ситуацията е най-тежка в Тавила, щат Северен Дарфур, където 380,000 души са избягали, за да се спасят от продължаващите боеве около град Ел-Фашер, според ООН,“ съобщи MSF.

„В Тавила хората оцеляват със средно само три литра вода на ден, което е по-малко от половината от минималния спешен праг от 7.5 литра, необходим на човек на ден за пиене, готвене и хигиена.“

Замърсена вода

Откакто силите, лоялни на редовната армия, си възвърнаха контрола над столицата Хартум през март, боевете отново са съсредоточени в Дарфур, където паравоенните сили се опитват да превземат Ел-Фашер.

Обсаденият град е последният голям град в западния регион, който все още е под контрола на армията, а агенциите на ООН съобщават за ужасяващи условия за останалите цивилни, блокирани вътре.

„В лагерите за разселени и бежанци семействата често нямат друг избор, освен да пият от замърсени източници, и много от тях се заразяват с холера,“ каза Силвен Пенико, координатор на проект на MSF в Тавила.

„Само преди две седмици в един от кладенците в лагерите беше намерено тяло. То беше премахнато, но в рамките на два дни хората отново бяха принудени да пият от същата вода.“

MSF заяви, че проливните дъждове влошават кризата, като замърсяват водата и повреждат канализационните системи, докато изселването на цивилни, търсещи убежище, разпространява болестта.

„Докато хората се движат, за да избягат от боевете, холерата се разпространява допълнително – в Судан и в съседните Чад и Южен Судан,“ се казва в изявление на MSF.

Ръководителят на мисията на MSF в Судан, Туна Тюркмен, заяви, че ситуацията е „извънредно спешна“.

„Епидемията се разпространява далеч отвъд лагерите за разселени, обхващайки множество населени места в щатите на Дарфур и извън тях,“ каза той.

„Оцелелите от войната не трябва да бъдат оставени да умират от предотвратима болест.“

