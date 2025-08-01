Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за промяна на основните мита за редица държави, както и взаимните тарифни ставки с някои държави.

Заповедта бе издадена в четвъртък, само няколко часа преди изтичането на поставения от Тръмп краен срок за постигане на търговски споразумения.

По-късно Белият дом публикува подробен списък с новите мита, които достигат до 41% върху определени вносни стоки.

Според заповедта, тарифите варират между 10 и 41 процента върху вноса в САЩ от десетки държави и чуждестранни региони.

Тарифната ставка за износа на Индия към САЩ е определена на 25% , за Тайван – 20%, а за Южна Африка – 30%.

Тръмп също така увеличи митата за Канада от 25% на 35%, засилвайки натиска, докато наближава крайният срок за търговски сделки, след който се очаква значително повишаване на митническите тарифи.

Заповедта цели да блокира опитите за заобикаляне на митата

Новите мита ще влязат в сила след седем дни и обхващат широка гама от търговски партньори на САЩ.

Според Белия дом, заповедта променя „взаимните тарифни ставки за определени държави с цел по-ефективно справяне с нарастващия годишен търговски дефицит на САЩ по отношение на стоки“.

„Това решително действие отразява продължаващите усилия на президента да защити Съединените щати от чужди заплахи за националната сигурност и икономиката, чрез осигуряване на справедливи, балансирани и взаимни търговски отношения, които да са в полза на американските работници, фермери и производители, както и за укрепване на отбранителната индустриална база на страната“, се казва в изявлението.