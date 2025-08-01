Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за промяна на основните мита за редица държави, както и взаимните тарифни ставки с някои държави.
Заповедта бе издадена в четвъртък, само няколко часа преди изтичането на поставения от Тръмп краен срок за постигане на търговски споразумения.
По-късно Белият дом публикува подробен списък с новите мита, които достигат до 41% върху определени вносни стоки.
Според заповедта, тарифите варират между 10 и 41 процента върху вноса в САЩ от десетки държави и чуждестранни региони.
Тарифната ставка за износа на Индия към САЩ е определена на 25% , за Тайван – 20%, а за Южна Африка – 30%.
Тръмп също така увеличи митата за Канада от 25% на 35%, засилвайки натиска, докато наближава крайният срок за търговски сделки, след който се очаква значително повишаване на митническите тарифи.
Заповедта цели да блокира опитите за заобикаляне на митата
Новите мита ще влязат в сила след седем дни и обхващат широка гама от търговски партньори на САЩ.
Според Белия дом, заповедта променя „взаимните тарифни ставки за определени държави с цел по-ефективно справяне с нарастващия годишен търговски дефицит на САЩ по отношение на стоки“.
„Това решително действие отразява продължаващите усилия на президента да защити Съединените щати от чужди заплахи за националната сигурност и икономиката, чрез осигуряване на справедливи, балансирани и взаимни търговски отношения, които да са в полза на американските работници, фермери и производители, както и за укрепване на отбранителната индустриална база на страната“, се казва в изявлението.
Новата заповед, която надгражда Изпълнителна заповед № 14257, налага тарифи в диапазона от 10% до 41% върху вноса от страни, изброени в приложение 1, в зависимост от техните търговски практики.
Например, Обединеното кралство ще плаща мито от 10% , докато за Сирия ставката достига 41%.
За Европейския съюз важат специални разпоредби: стоките, за които вече са налагани мита над 15%, няма да бъдат облагани допълнително, докато тези с по-ниски тарифи ще бъдат увеличени до общо 15%.
Вносът от страни, които не са посочени в списъка, ще бъде обложен с базова ставка от 10%.
Заповедта цели също да пресече опитите за избягване на митата чрез транзитни превози през трети страни, като върху такива стоки ще се налага тежка митническа такса до 40%.
На 2 април Тръмп обяви мащабни мита за страни по целия свят и по-късно въведе базова ставка от 10%, която ще се прилага, докато текат индивидуалните преговори.
Президентът постави краен срок 1 август за държавите да сключат сделки с неговия преговорен екип, в противен случай ще бъдат наложени по-високи вносни такси.
Според данните за внос и превози на САЩ за 2024-2025 г., най-големите 10 търговски партньори на САЩ по отношение на вноса са:
Мексико – 509,98 млрд. долара (15,2%)
Китай – 462,63 млрд. долара (13,8%)
Канада – 422,17 млрд. долара (12,6%)
Германия – 163,54 млрд. долара (4,9%)
Япония – 152,06 млрд. долара (4,5%)
Виетнам – 142,47 млрд. долара (4,2%)
Южна Корея – 135,46 млрд. долара (4%)
Тайван – 118,73 млрд. долара (3,5%)
Ирландия – 103,75 млрд. долара (3,1%)
Индия – 91,23 млрд. долара (2,7%)