Палестинската съпротивителна организация Хамас обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, чийто екстремистки режим обсъжда план за повторно окупиране на Газа, че жертва израелските пленници, държани в обсадения анклав.

„Плановете на Нетаняху за ескалация на агресията потвърждават без съмнение неговото желание да се отърве от пленниците и да ги жертва в преследване на личните си интереси и екстремистка идеологическа програма“, заяви Хамас в изявление в четвъртък.

Изявлението беше направено, след като Нетаняху свика своя съвет за сигурност, за да гласува за разширяване на геноцида в Газа. Израелските медии съобщиха, че това може да включва пълна военна окупация на палестинската територия.

Обществената телевизия KAN, цитирайки неназовани официални източници, съобщи, че Нетаняху е предложил така наречена „лека“ и „постепенна“ стратегия по време на една от най-чувствителните срещи от началото на геноцида в Газа.

Според доклада планът предвижда израелските окупационни сили да напреднат в райони, които досега не са били нападани, включително това, което се описва като тренировъчни лагери на Хамас в централна Газа и самия град Газа — въпреки предупрежденията от началника на Генералния щаб Еял Замир.

По-рано в четвъртък американската мрежа Fox News излъчи интервю с Нетаняху, в което той заяви, че Израел възнамерява да поеме контрол над цяла Газа, но не да я „задържи“ или „управлява“.

„В отговор на изказванията на военния престъпник... Бенямин Нетаняху, в интервюто му за Fox News... Това, което той планира, е продължение на политика на геноцид и принудително разселване чрез извършване на допълнителни престъпления срещу нашия палестински народ в ивицата Газа“, заяви Хамас.

Свързани TRT Global - Съветът за сигурност на Израел одобри плана на Нетаняху за повторно окупиране на град Газа

‘Арабите ще подкрепят само това, което палестинците одобрят’

Междувременно йордански официален представител заяви пред агенция Ройтерс, че арабите „ще подкрепят само това, което палестинците одобрят и решат“, след като Нетаняху каза, че Израел иска да предаде Газа на арабски сили, които да я управляват.