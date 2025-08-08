Палестинската съпротивителна организация Хамас обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, чийто екстремистки режим обсъжда план за повторно окупиране на Газа, че жертва израелските пленници, държани в обсадения анклав.
„Плановете на Нетаняху за ескалация на агресията потвърждават без съмнение неговото желание да се отърве от пленниците и да ги жертва в преследване на личните си интереси и екстремистка идеологическа програма“, заяви Хамас в изявление в четвъртък.
Изявлението беше направено, след като Нетаняху свика своя съвет за сигурност, за да гласува за разширяване на геноцида в Газа. Израелските медии съобщиха, че това може да включва пълна военна окупация на палестинската територия.
Обществената телевизия KAN, цитирайки неназовани официални източници, съобщи, че Нетаняху е предложил така наречена „лека“ и „постепенна“ стратегия по време на една от най-чувствителните срещи от началото на геноцида в Газа.
Според доклада планът предвижда израелските окупационни сили да напреднат в райони, които досега не са били нападани, включително това, което се описва като тренировъчни лагери на Хамас в централна Газа и самия град Газа — въпреки предупрежденията от началника на Генералния щаб Еял Замир.
По-рано в четвъртък американската мрежа Fox News излъчи интервю с Нетаняху, в което той заяви, че Израел възнамерява да поеме контрол над цяла Газа, но не да я „задържи“ или „управлява“.
„В отговор на изказванията на военния престъпник... Бенямин Нетаняху, в интервюто му за Fox News... Това, което той планира, е продължение на политика на геноцид и принудително разселване чрез извършване на допълнителни престъпления срещу нашия палестински народ в ивицата Газа“, заяви Хамас.
‘Арабите ще подкрепят само това, което палестинците одобрят’
Междувременно йордански официален представител заяви пред агенция Ройтерс, че арабите „ще подкрепят само това, което палестинците одобрят и решат“, след като Нетаняху каза, че Израел иска да предаде Газа на арабски сили, които да я управляват.
„Сигурността в Газа трябва да бъде осигурена чрез легитимни палестински институции“, заяви източникът.
Нетаняху не уточни какви ще бъдат управленските договорености или кои арабски страни биха могли да участват.
„Арабите няма да се съгласят с политиките на Нетаняху, нито ще чистят неговия хаос“, заяви йорданският представител в първата реакция на основен арабски съсед на коментарите на Нетаняху.
От октомври 2023 г. геноцидът на Израел в Газа доведе до значителен брой палестински жертви. Според палестински официални лица над 61 000 палестинци, предимно жени и деца, са убити от Израел.
Смята се, че около 11 000 палестинци са погребани под развалините на разрушени домове, според официалната палестинска новинарска агенция WAFA.
Експерти предполагат, че истинският брой на жертвите в Газа може значително да надхвърля официалните доклади, като потенциално достига около 200 000.
От 251 пленници, взети от Хамас през 2023 г., 49 остават в Газа, като 27 се смятат за загинали според военните. Хамас твърди, че много пленници са убити при израелски удари.
Израел е отвлякъл и затворил около 11 000 палестинци.