Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че всяко договорено споразумение между Русия и Украйна няма да „зарадва никого напълно“, докато администрацията на Тръмп работи за организиране на тристранна среща между Путин, Зеленски и Тръмп.

“И руснаците, и украинците вероятно в крайна сметка ще бъдат недоволни от него“ каза Ванс в интервю за Fox News в неделя.

Той посочи, че администрацията на Тръмп се стреми към споразумение, което и двете страни могат да приемат.

Ванс подчерта, че президентът Доналд Тръмп е осигурил съгласието на руския президент Владимир Путин да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски.

“Една от най-важните пречки беше, че Владимир Путин каза, че никога няма да седне на една маса със Зеленски“ каза Ванс и добави:„Президентът сега успя да промени това.“

Ванс отбеляза, че Съединените щати работят по насрочването на разговори между Путин, Зеленски и Тръмп, но не смята, че би било продуктивно Путин да се среща със Зеленски, преди да говори с Тръмп.

“В момент сме, когато се опитваме, честно казано, да определим графика и други подобни неща, около това кога тези трима лидери биха могли да седнат и да обсъдят края на този конфликт", поясни той.

„Мисля, че в основата си президентът на Съединените щати трябва да бъде този, който да събере тези двама лидери“ каза той.