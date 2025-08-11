Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че всяко договорено споразумение между Русия и Украйна няма да „зарадва никого напълно“, докато администрацията на Тръмп работи за организиране на тристранна среща между Путин, Зеленски и Тръмп.
“И руснаците, и украинците вероятно в крайна сметка ще бъдат недоволни от него“ каза Ванс в интервю за Fox News в неделя.
Той посочи, че администрацията на Тръмп се стреми към споразумение, което и двете страни могат да приемат.
Ванс подчерта, че президентът Доналд Тръмп е осигурил съгласието на руския президент Владимир Путин да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски.
“Една от най-важните пречки беше, че Владимир Путин каза, че никога няма да седне на една маса със Зеленски“ каза Ванс и добави:„Президентът сега успя да промени това.“
Ванс отбеляза, че Съединените щати работят по насрочването на разговори между Путин, Зеленски и Тръмп, но не смята, че би било продуктивно Путин да се среща със Зеленски, преди да говори с Тръмп.
“В момент сме, когато се опитваме, честно казано, да определим графика и други подобни неща, около това кога тези трима лидери биха могли да седнат и да обсъдят края на този конфликт", поясни той.
„Мисля, че в основата си президентът на Съединените щати трябва да бъде този, който да събере тези двама лидери“ каза той.
Путин заяви в четвъртък, че няма нищо против тристранна среща със Зеленски, но трябва да бъдат създадени необходимите условия. NBC News съобщи в неделя, че Белият дом може да покани украинския лидер в Аляска.
Атаките с дронове продължават
Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че двама души са загинали, а трима са били ранени в руската Тулска област по време на атака, извършена от украински дронове.
Министерството отбельяза, че през ноща са били осъществени атаки също към Москва и други региони.
Други двама бяха хоспитализирани след атака малко преди полунощ в неделя в региона Тула, който граничи с Московска област на север, заяви губернаторът на Тула Дмитрий Миляев в приложението Телеграм.
Министерството обяви, че руските подразделения за противовъздушна отбрана са унищожилина общо 27 украински дрона в рамките на три часа късно в неделя, включително 11 над региона Тула, един над Московска област, а останалите над четири други региона в южна и западна Русия.