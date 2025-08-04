СВЯТ
Проучване предупреждава за „пластмасовата криза“, която струва 1,5 трилиона долара на света
Ново проучване, публикувано в The Lancet разкри, че замърсяването с пластмаса причинява заболявания и смърт и нанася щети от поне 1,5 трилиона долара годишно
Изхвърлени пластмаси и други материали се събират на бариерата във водата, която не им позволява да се влеят в морето в Коломбо. (Шри-Ланка) / Reuters
4 август 2025

Светът е в „пластична криза“, която причинява заболявания и смърт при хора от всички възрасти и причинява щети от поне 1,5 трилиона долара годишно, според ново проучване публикувано в неделя в общомедицинското научно списание The Lancet (Ланцет).

„Светът е в пластмасова криза“, пишат авторите. „Но това не е неизбежно.“ Те призовават за научно обосновани, икономически ефективни политически интервенции, включително регулации, прилагане на закони и финансови стимули, подобни на тези, използвани за борба със замърсяването на въздуха и излагането на олово.

Констатациите идват точно когато в Женева се възобновяват преговорите, водени от ООН, за финализиране на глобаления договор за пластмасите.

Наричайки пластмасите „сериозна и нарастваща“ заплаха както за човешкото здраве, така и за здравето на планетата, докладът предупреждава, че производството на пластмаса се ускорява.

Според проучването, производството на пластмаса е нараснало от едва 2 милиона метрични тона през 1950 г. до 475 милиона тона през 2022 г. и се очаква да достигне 1,2 милиарда тона до 2060 г.;

Междувременно 8 милиарда тона пластмасови отпадъци замърсяват околната среда дне, като по-голямата част от тях все още се задържат в екосистемите поради устойчивостта им към биоразграждане. В същото време, по-малко от 10% от пластмасата се рециклира.

Публикацията излиза в момент, когато тази седмица в Женева започва шестия кръг от преговори между повече от 150 държави за сключване на глобален договор за ограничения в производството на пластмаси.

От 5 до 14 август делегациите от над 170 държави ще се опитат да възстановят инерцията към правно обвързващо споразумение за ограничаване на замърсяването с пластмаса.

