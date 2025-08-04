Светът е в „пластична криза“, която причинява заболявания и смърт при хора от всички възрасти и причинява щети от поне 1,5 трилиона долара годишно, според ново проучване публикувано в неделя в общомедицинското научно списание The Lancet (Ланцет).

„Светът е в пластмасова криза“, пишат авторите. „Но това не е неизбежно.“ Те призовават за научно обосновани, икономически ефективни политически интервенции, включително регулации, прилагане на закони и финансови стимули, подобни на тези, използвани за борба със замърсяването на въздуха и излагането на олово.

Констатациите идват точно когато в Женева се възобновяват преговорите, водени от ООН, за финализиране на глобаления договор за пластмасите.

Наричайки пластмасите „сериозна и нарастваща“ заплаха както за човешкото здраве, така и за здравето на планетата, докладът предупреждава, че производството на пластмаса се ускорява.

Според проучването, производството на пластмаса е нараснало от едва 2 милиона метрични тона през 1950 г. до 475 милиона тона през 2022 г. и се очаква да достигне 1,2 милиарда тона до 2060 г.;