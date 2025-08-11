СВЯТ
Смъртоносно свлачище удари северен Пакистан, убивайки седем души
Спасителите търсят оцелели след свлачище, което удари работници, възстановяващи повредени от наводнения водни канали в Гилгит-Балтистан.
Спасителите се бориха с часове, за да извадят загиналите и ранените. / AP
11 август 2025

Най-малко седем души загинаха рано в понеделник, когато свлачище удари група работници опитващи се да възстановят водоснабдяването в северен Пакистан, съобщи официално лице.

Трима други бяха ранени по време на инцидента, докато се опитваха да възстановят воден канал, повреден от скорошни наводнения в град Даниор, регион Гилгит-Балтистан, заяви говорителят на местното правителство Файзауллах Фарак.

Спасителите се бориха с часове, за да извадят загиналите и ранените изпод отломките.

Живописният регион Гилгит-Балтистан, дом на пет върха над 8 000 метра, се бори с дъждове и наводнения от края на юни, които отнеха живота на 17 души, докато дузина туристи, включително местен телевизионен водещ, са обявени за изчезнали.

В цялата страна са докладвани над 300 смъртни случая и повече от 700 ранени в резултат на инциденти, свързани с дъждовете, от 26 юни насам, според Националната агенция за управление на бедствия.

Мусонните дъждове обикновено причиняват разрушения в Южна Азия, но климатичните промени, включително топенето на ледниците увеличиха тяхната интензивност и непредсказуемост през последните години.

