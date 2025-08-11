Живописният регион Гилгит-Балтистан, дом на пет върха над 8 000 метра, се бори с дъждове и наводнения от края на юни, които отнеха живота на 17 души, докато дузина туристи, включително местен телевизионен водещ, са обявени за изчезнали.

В цялата страна са докладвани над 300 смъртни случая и повече от 700 ранени в резултат на инциденти, свързани с дъждовете, от 26 юни насам, според Националната агенция за управление на бедствия.

Мусонните дъждове обикновено причиняват разрушения в Южна Азия, но климатичните промени, включително топенето на ледниците увеличиха тяхната интензивност и непредсказуемост през последните години.