Северна Корея осъди плана на Япония за разполагане на противокорабни ракети като „много опасен ход“.
Токио съобщава, че финализира план за разполагане на противокорабни ракети Тип-12 близо до Китай през текущата финансова година.
Макет на модернизирана ракета тип 12 SSM е показан на Международното изложение за оборудване за отбранителна сигурност Япония в Чиба на 21 май 2025 г. / Reuters
4 август 2025

Северна Корея осъди Японияза планираното разполагане на модернизирани ракети „земя-кораб“ по западното крайбрежие в префектура Кумамото, близо до Китай, съобщиха държавните медии в понеделник, определяйки това като „много опасен ход“.

Корейската централна информационна агенция (KCNA) в коментар критикува Токио, което, според доклад, публикуван от Kyodo News миналата седмица, финализира план за разполагане на местно произведени противокорабни ракети Type-12 във военната база Кенгун в Кумамото през текущата финансова година.

Ракетата тип-12 има обсег от 1000 километра и е способна да достигне китайското крайбрежие.

Този ход е насочен към укрепване на отбраната на югозападната островна верига Нансей в Япония, която е стратегически важна поради близостта си до Тайван, на фона на нарастващите опасения за потенциална китайска инвазия в самоуправляващия се остров, съобщи Kyodo News, цитирайки анонимни правителствени източници.

Насочване към реинвазия

Пхенян заяви, че разполагането е насочено към осигуряване на способностите на Япония за превантивни удари, целящи реализиране на амбициите ѝ за имперската епоха на „Сферата на съвместен просперитет в Източна Азия“, а не за възпиране на конкретна заплаха.

„Чрез военна подготовка и реорганизация, както и чрез схеми за модернизация на силите, Япония се приближава до ситуация, в която може да приведе в действие инвазионна война“, заяви корейската централна информационна агенция.

Определяйки Япония като „обсебена от желанието си да стане военна сила“, Пхенян обвини Токио, че се стреми към деня на реинвазия чрез разполагане на далекобойни ракети, предназначени за превантивни удари.

„Денят на реинвазия, който Япония сега толкова отчаяно търси, ще бъде денят, в който тя ще стъпи в непоправим ад“, заяви корейската централна информационна агенция.

