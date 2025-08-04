Северна Корея осъди Японияза планираното разполагане на модернизирани ракети „земя-кораб“ по западното крайбрежие в префектура Кумамото, близо до Китай, съобщиха държавните медии в понеделник, определяйки това като „много опасен ход“.

Корейската централна информационна агенция (KCNA) в коментар критикува Токио, което, според доклад, публикуван от Kyodo News миналата седмица, финализира план за разполагане на местно произведени противокорабни ракети Type-12 във военната база Кенгун в Кумамото през текущата финансова година.

Ракетата тип-12 има обсег от 1000 километра и е способна да достигне китайското крайбрежие.

Този ход е насочен към укрепване на отбраната на югозападната островна верига Нансей в Япония, която е стратегически важна поради близостта си до Тайван, на фона на нарастващите опасения за потенциална китайска инвазия в самоуправляващия се остров, съобщи Kyodo News, цитирайки анонимни правителствени източници.

Насочване към реинвазия