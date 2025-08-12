Пакистанската армия съобщи днес, че през последните четири дни е ликвидирала над 50 бойци, които са се опитали да проникнат от съседен Афганистан в неспокойния югозападен регион, където се намират ключови проекти от китайската Инициативата Един пояс – един път (ЕПЕП).

Терористите са били убити по време на операция, започнала в четвъртък, се казва в изявлението на армията. Операцията е проведена в Белуджистан, където действат както терористи, така и сепаратисти.