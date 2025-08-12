СВЯТ
Пакистанските силите за сигурност са убили 50 бойци, преминаващи от Афганистан
Пакистанската армия съобщи, че е започнала операция по границата със съседен Афганистан с цел да изкорени терористите и сепаратистите
(Архивна снимка) Пакистански войник стои край граничната ограда близо до Афганистан / Reuters
преди 14 часа

Пакистанската армия съобщи днес, че през последните четири дни е ликвидирала над 50 бойци, които са се опитали да проникнат от съседен Афганистан в неспокойния югозападен регион, където се намират ключови проекти от китайската Инициативата Един пояс – един път (ЕПЕП).

Терористите са били убити по време на операция, започнала в четвъртък, се казва в изявлението на армията. Операцията е проведена в Белуджистан, където действат както терористи, така и сепаратисти.

Броят на жертвите не може да бъде потвърден от независими източници.

