Испанският външен министър заяви в понеделник, че нито Испания, нито Европейският съюз ще „признаят някога“ каквато и да е едностранна анексия на Газа или Западния бряг и осъди военната ескалация на Израел в региона.
„Моментално реагирах, категорично го осъдих: нито ние, нито Европейският съюз ще признаем някога“, заяви Хосе Мануел Албарес пред испанската телевизия RTVE.
Албарес подчерта, че това, от което Близкият изток най-много се нуждае в момента, е сигурност както за палестинския народ, така и за народа на Израел.
„Тази ескалация на военната окупация на Газа от страна на Израел ще доведе само до повече смърт, повече страдание, ще затрудни освобождаването на заложниците и ще дестабилизира Близкия изток“, предупреди той.
Той призова за „постоянно прекратяване на огъня, край на тази блокада, която Израел налага на Газа, този предизвикан глад, масивен приток на хуманитарна помощ, незабавно освобождаване на всички заложници и окончателен мир, което означава установяване на решение с две държави“.
Израел вече е осъждан за своята геноцидна война в Газа, където уби повече от 61 000 палестинци от октомври 2023 г.
Военната кампания опустоши анклава и доведе до смъртни случаи от глад.
Попитан за предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в петък, Албарес заяви, че Мадрид подкрепя всяка искрена стъпка към мир, „дори първа стъпка, която би била прекратяване на огъня“.
Въпреки това той предупреди срещу всяко споразумение, което би възнаградило Русия.
Той заяви, че позицията на Испания остава непроменена от „началото на тази неоправдана война“, подчертавайки необходимостта от спазване на „суверенитета и териториалната цялост“ и гарантиране, че „нищо не може да бъде решено за Украйна без Украйна на масата“.
„Ако има награда за агресора в тази война, ако една война на агресия има възнаграждение за Русия, светът ще бъде по-нестабилен утре“, заяви той, настоявайки, че „само президентът на Украйна Зеленски и украинското правителство са легитимно упълномощени да говорят“ за бъдещето на страната.