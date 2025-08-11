Испанският външен министър заяви в понеделник, че нито Испания, нито Европейският съюз ще „признаят някога“ каквато и да е едностранна анексия на Газа или Западния бряг и осъди военната ескалация на Израел в региона.

„Моментално реагирах, категорично го осъдих: нито ние, нито Европейският съюз ще признаем някога“, заяви Хосе Мануел Албарес пред испанската телевизия RTVE.

Албарес подчерта, че това, от което Близкият изток най-много се нуждае в момента, е сигурност както за палестинския народ, така и за народа на Израел.

„Тази ескалация на военната окупация на Газа от страна на Израел ще доведе само до повече смърт, повече страдание, ще затрудни освобождаването на заложниците и ще дестабилизира Близкия изток“, предупреди той.

Той призова за „постоянно прекратяване на огъня, край на тази блокада, която Израел налага на Газа, този предизвикан глад, масивен приток на хуманитарна помощ, незабавно освобождаване на всички заложници и окончателен мир, което означава установяване на решение с две държави“.