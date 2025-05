Mærsk afviser at have fragtet våben til Israel under krigen mod Gaza Mærsk afviser at have fragtet våben til Israel under krigen mod Gaza

CEO siger, at Mærsk har en "streng politik om ikke at transportere våben eller ammunition" til aktive konfliktzoner, men at virksomheden transporterer militærrelateret gods "efter en meget nøje vurdering".