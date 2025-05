Den russiske præsident Vladimir Putin siger, at han betragter USA’s planer om at annektere Grønland som “alvorlige” i lyset af præsident Donald Trumps bestræbelser på at tage kontrol over den danske ø.

“Vi taler om seriøse planer fra amerikansk side vedrørende Grønland. Disse planer har dybe historiske rødder”, sagde Putin ved et arktisk forum i den nordlige by Murmansk torsdag.

Geopolitiske spændinger i Arktis stiger, men samarbejde mellem Moskva og vestlige lande er stadig muligt, sagde han, og understregede, at dette ikke direkte berører Rusland, men at det står klart, at USA fortsat vil fremme sine interesser i regionen.

Han udtrykte bekymring over, at “NATO-lande i stigende grad ser det høje nord som et springbræt for potentielle konflikter” og sagde, at Rusland nøje overvåger situationen og forbereder et passende modsvar.

“Det er åbenlyst, at Arktis’ rolle og betydning vokser – både for Rusland og for resten af verden. Men desværre øges den geopolitiske konkurrence og kampen om indflydelse i denne region også”, sagde Putin.

Et hav af interesser

Putin, der ønsker at øge handlen via den nordlige sørute (NSR) gennem de arktiske farvande – i takt med at Rusland omlægger sin handel mod Asien og væk fra Europa på grund af vestlige sanktioner – sagde, at Rusland aldrig har truet nogen i Arktis, men vil forsvare sine interesser.

Putin erklærede i en vigtig tale i Murmansk, at udenlandske partnere, der er villige til at samarbejde med Rusland i regionen, vil være sikret en solid økonomisk gevinst.

Han opfordrede til en udvidelse af Ruslands nordlige havne og opbygningen af en handelsflåde i Arktis, understøttet af næste generations isbrydere, herunder atomdrevne.

Han erkendte dog, at Ruslands nuværende kapaciteter ikke er tilstrækkelige, og at projektet derfor også vil kræve køb af skibe samt samarbejde med udenlandske skibsbyggere.

Arktis rummer store forekomster af fossile brændstoffer og mineraler under jorden og havbunden, som kan blive mere tilgængelige i takt med den globale opvarmning.

Regionen er også et militært brændpunkt, hvor forsvarsanalytikere påpeger, at Rusland har opbygget sin tilstedeværelse langt hurtigere end Vesten ved at genåbne sovjettidens baser og modernisere sin flåde.