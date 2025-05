Tyrkiet er klar til at hjælpe Ukraine med dets genopbygning samt udvide det økonomiske og handelsmæssige samarbejde, siger handelsminister Ömer Bolat.

Bolat besøgte hovedstaden Kiev sammen med en delegation, der omfattede tyrkiske entreprenører.

“Under vores besøg i Ukraine blev vi modtaget af Ukraines præsident, hr. Volodymyr Zelenskyj, sammen med de tyrkiske entreprenører, der ledsagede os”, skrev han på X torsdag.

Under mødet blev udviklingen af de økonomiske og handelsmæssige relationer mellem Tyrkiet og Ukraine drøftet samt en plan for fremtiden.

“Vi understregede vores beslutsomhed om at nå målet om en handelsvolumen på 10 milliarder dollars, som hr. Zelenskyj og vores præsident har fastsat, vores vilje til at implementere vores frihandelsaftale og vores parathed til at dele af tyrkiske entreprenørers erfaringer og knowhow til genopbygningen af Ukraine samt at tage del i de projekter, der skal gennemføres”, skriver Bolat.

“I den forbindelse vil jeg gerne takke hr. Zelenskyj for hans støtte til afholdelsen af det første Task Force-møde, som vil spille en aktiv rolle i Ukraines genopbygning”.

Bolat blev også modtaget af Ukraines premierminister Denys Sjmyhal, hvor de drøftede måder at styrke handelssamarbejdet mellem Tyrkiet og Ukraine yderligere.

“Derudover understregede vi endnu en gang vores stærke støtte til Ukraines territoriale integritet, uafhængighed og suverænitet, og påpegede vigtigheden af dialog for at skabe fred og stabilitet i vores region”, tilføjede Bolat.

‘Strategiske partnere’

Zelenskyj kommenterede senere på mødet med den tyrkiske delegation og bemærkede, at det er vigtigt, at tyrkiske virksomheder allerede er til stede i Ukraine.

“I dag drøftede vi bestræbelserne på at bringe en retfærdig og varig fred tættere på, udviklingen af bilaterale relationer, muligheder for samarbejde om produktionen af forskellige typer droner og tyrkiske virksomheders deltagelse i Ukraines genopbygning”, skrev han på X.

“Ukraine betragter Tyrkiet som en af sine strategiske partnere samt en partner i forhold til sikkerhedsgarantier og er klar til at ratificere frihandelsaftalen med Tyrkiet under præsident Erdogans kommende besøg”, tilføjede han.