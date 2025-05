Kinas udenrigsminister har mødt sin portugisiske modpart i Beijing og opfordret til tættere relationer med Europa. Mødet kommer i en tid, hvor kinesiske og europæiske ledere forsøger at navigere i de tiltagende globale handelsspændinger.

Kina vil samarbejde med Portugal om at fremme de kinesisk-europæiske relationer, sagde Wang Yi til Portugals udenrigsminister Paulo Rangel ifølge en erklæring fra det kinesiske udenrigsministerium tirsdag.

“Kina betragter Europa som en vigtig pol i en multipolær verden og støtter Europa i at bevare sin strategiske autonomi”, udtalte Wang.

Rangels besøg, det første af en højtstående portugisisk regeringsrepræsentant i over fem år, finder sted i en tid, hvor EU-medlemsstater er bekymrede over udsigten til en handelskrig med både Washington og Beijing.

Topembedsmænd i Beijing og i europæiske hovedstæder ser med øget interesse på hinanden, mens Donald Trumps administration truer med at forstyrre de transatlantiske relationer og den globale handel.

Ud over Rangel vil Frankrigs udenrigsminister og formanden for senatet i Italien også besøge Kina i denne uge for at mødes med højtstående kinesiske embedsmænd.

USA er den vigtigste destination for portugisiske eksportvarer uden for EU, mens Portugal er det eneste land i Vesteuropa, der stadig deltager i Beijings flagskibsprojekt for infrastruktur i udlandet, ‘Belt and Road’.

Sidste år undlod Portugal at stemme ved en EU-afstemning om at indføre told på kinesisk-producerede elbiler og har taget imod kinesiske investeringer i industrien med åbne arme.