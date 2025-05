Mærsk afviste at have fragtet våben eller ammunition til Israel under dets krig mod Gaza som svar på et aktionærforslag ved sin årlige generalforsamling, men erkendte at have transporteret militærrelateret gods.

“Mærsk har en streng politik om ikke at transportere våben eller ammunition til aktive konfliktzoner”, sagde CEO Vincent Clerc til aktionærerne tirsdag.

Forslaget om at forbyde Mærsk at transportere våben til Israel blev fremsat af den danske aktionærgruppe Kritiske Aktionærer.

Aktivistgruppen Eko opfordrede i et separat forslag Mærsk til at øge gennemsigtigheden i sine processer omkring menneskerettigheder, især når det kommer til højrisikoområder.

“Vi overholder fuldt ud alle gældende love”, sagde Clerc og tilføjede, at Mærsk handler i overensstemmelse med FN’s vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder samt OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.

FN-eksperter har opfordret lande til at indføre sanktioner og en våbenembargo mod Israel og hævder, at Israels militære offensiv i Gaza siden oktober 2023, hvor sundhedsmyndigheder i Gaza siger, at mere end 48.000 mennesker er døde, udgør folkedrab.

Mærsk transporterer gods til Israel for amerikanske regeringsorganer gennem sit amerikanske datterselskab Maersk Line, Limited (MLL).

Begge aktionærforslag blev afvist af aktionærerne. Den familieejede holdingselskab Maersk Holding ejer 41,5 procent af aktierne og 54,5 procent af stemmerne i den danske virksomhed.

Danwatch og Ekstra Bladet har rapporteret om fragtdokumenter fra Mærsk, der viste, at selskabet havde transporteret pansrede kampkøretøjer og andet militært udstyr til Israel.

Clerc sagde, at Mærsk transporterer militærrelateret gods, men i overensstemmelse med alle love.

“Når vi trækker en grænse mellem, hvad vi accepterer at transportere, og hvad vi ikke gør, sker det efter en meget nøje vurdering og under hensyntagen til anbefalinger og regler”, sagde Clerc. “Vi er klar over, at vores grænse ikke nødvendigvis stemmer overens med alles ønsker”.

Danmark, hvor Mærsk har sit hovedkvarter, har i øjeblikket ikke en våbenembargo og har ikke indført restriktioner for at sende våben til Israel.