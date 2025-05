FN-chef kalder Gaza for ‘slagtehus’ og fordømmer Israels blokering af nødhjælp FN-chef kalder Gaza for ‘slagtehus’ og fordømmer Israels blokering af nødhjælp

Guterres kritiserer Israel og understreger, at den besættende magt har pligt til at sikre, at befolkningen får mad og medicin.