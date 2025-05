Ungarn har besluttet at trække sig fra Den Internationale Straffedomstol (ICC), oplyste den ungarske regering torsdag, kort efter at den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, som er efterlyst af ICC, ankom til landet for et statsbesøg.

Ungarns premierminister Viktor Orban inviterede sin israelske modpart til Budapest i november, dagen efter at ICC udstedte en arrestordre på grund af anklager om krigsforbrydelser i Gaza, hvor Israel iværksatte en offensiv efter et angreb af palæstinensiske krigere mod det sydlige Israel den 7. oktober 2023.

Israel har afvist anklagerne og siger, at de er politisk motiverede og drevet af antisemitisme. Israel hævder, at Den Internationale Straffedomstol har mistet al legitimitet ved at udstede arrestordrer mod en demokratisk valgt leder af et land, der udøver sin ret til “selvforsvar”.

Som et af de oprindelige medlemmer af ICC er Ungarn teoretisk forpligtet til at arrestere og udlevere personer, der har en arrestordre mod sig fra domstolen, men Orban har gjort det klart, at Ungarn ikke vil respektere afgørelsen, som han kaldte “uforskammet, kynisk og helt uacceptabel”.

Ungarn underskrev ICC’s stiftelsesdokument i 1999 og ratificerede det i 2001, men loven er ikke blevet implementeret.

Gergely Gulyas, Orbans stabschef, sagde i november, at selvom Ungarn ratificerede den såkaldte Rom-statut, så “blev den aldrig en del af ungarsk lov”, hvilket betyder, at ingen af domstolens bestemmelser kan gennemføres i Ungarn.

Torsdag sagde Gulyas til det statslige nyhedsbureau MTI, at regeringen ville starte tilbagetrækningsprocessen senere på dagen.

Orban havde rejst muligheden for Ungarns exit fra ICC efter at USA’s præsident Donald Trump indførte sanktioner mod domstolens anklager Karim Khan i februar.

“Det er på tide for Ungarn at revurdere, hvad vi laver i en international organisation, der er under amerikanske sanktioner”, sagde Orban på X i februar.

Lovforslaget om at påbegynde den årlange proces med at trække sig ud af ICC forventes at blive godkendt af Ungarns parlament, som domineres af Orbans Fidesz-parti.

Netanyahu har i årevis nydt stærk støtte fra Ungarns Orban, en vigtig allieret, der tidligere har været villig til at blokere EU-udtalelser eller handlinger, der har været kritiske overfor Israel.

Da ICC-dommerne udstedte arrestordren, fastslog de, at der var tilstrækkelig grund til at tro, at Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister var ansvarlige for handlinger som mord, forfølgelse og brug af sult som et krigsredskab som en del af et “udbredt og systematisk angreb på den civile befolkning i Gaza”.

Israels folkemorderiske kampagne har ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder dræbt mere end 50.000 palæstinensere og ødelagt Gazastriben.