FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge (UNRWA), en af de største fødevareudbydere, har oplyst, at der kun er “omkring seks” dages mel tilbage til distribution i Gaza, da ingen ny hjælp er ankommet i 19 dage.

“Vi kan strække det ved at give folk mindre,” sagde Sam Rose fra UNRWA ved en FN-briefing i Genève fredag og tilføjede: “men vi taler om dage nu snarere end uger”.

Rose understregede, at dette er “den længste periode” uden forsyninger til Gaza siden oktober 2023.

Han kaldte situationen i Gaza “alvorligt bekymrende”, efter at det belejrede område vågnede op til den fjerde nat med bombardementer siden Israel brød våbenhvilen mandag aften. Mere end 700 palæstinensere er blevet dræbt siden, herunder 200 kvinder og børn.

Han tilføjede også, at agenturet anslår, at omkring 70.000 mennesker er på flugt, og at mange flere er berørt af Israels seneste evakueringsordrer.

Næsten 50.000 palæstinensere, primært kvinder og børn, er blevet dræbt, og over 112.000 er blevet såret i en brutal israelsk militæroffensiv mod Gaza siden oktober 2023.

I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer for Israels premierminister Benjamin Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Israel står også over for en folkedrabssag ved Den Internationale Domstol for sin krig mod enklaven.