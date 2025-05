FN’s generalsekretær Antonio Guterres udtalte tirsdag, at Gaza er blevet et “slagtehus”, og han anklager Israel for at blokere nødhjælp og for ikke at opfylde sine klare forpligtelser i forhold til at imødekomme civilbefolkningens behov i det palæstinensiske område.

“Mere end en hel måned er gået uden at den mindste nødhjælp er kommet ind i Gaza. Ingen mad. Ingen brændstof. Ingen medicin. Ingen kommercielle forsyninger. I takt med at hjælpen er tørret ud, er rædslernes porte igen blevet åbnet”, sagde Guterres til journalister i FN’s hovedkvarter i New York.

Han henviste til Genève-konventionerne om krigsførsel og understregede, at den besættende magt har pligt til at sikre, at befolkningen får mad og medicin.

"Intet af dette sker i dag. Ingen humanitære forsyninger kan komme ind i Gaza", tilføjede han.

Guterres advarede mod Israels nyligt foreslåede ’godkendelsesmekanismer’, som ifølge FN risikerer at kontrollere og begrænse nødhjælp “helt ned til det sidste kalorie og det sidste korn mel”.

“Lad mig være helt klar – vi vil ikke deltage i nogen ordning, der ikke fuldt ud respekterer de humanitære principper: menneskelighed, upartiskhed, uafhængighed og neutralitet”, sagde Guterres og krævede garantier for uhindret adgang for nødhjælp til Gaza.

Vestbredden kan blive ’et nyt Gaza’

Guterres udtrykte også bekymring over situationen på den besatte Vestbred.

“Den nuværende kurs er en blindgyde – fuldstændig uacceptabel i international ret og historiens øjne”, sagde han.

Han advarede om risikoen for, at den besatte Vestbred udvikler sig til ’et nyt Gaza’, hvilket vil gøre situationen endnu værre.

"Det er tid til at stoppe dehumaniseringen, beskytte civile, frigive gidsler, sikre livreddende nødhjælp og genindføre våbenhvile”, afsluttede han.