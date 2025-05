Syrien har fordømt den israelske bombning af den vestlige Daraa-provins og kræver en international undersøgelse af Tel Avivs krænkelser af syrisk suverænitet og forbrydelser mod landets borgere.

Mindst seks personer blev dræbt, og flere andre såret under et israelsk angreb og beskydning i byen Koya i det vestlige Daraa tirsdag.

I en erklæring tirsdag fordømte det syriske udenrigsministerium “den fortsatte israelske aggression på syrisk jord”.

Denne eskalation var “den seneste i en række krænkelser, der begyndte med israelsk indtrængen i provinserne Quneitra og Daraa samt fortsatte angreb på syrisk territorium”, hed det videre i erklæringen, der betegner angrebene som “en åbenlys krænkelse af national suverænitet og folkeretten”.

Syrien “afviser på det kraftigste disse forbrydelser” og kræver “en international undersøgelse af overgrebene mod uskyldige og af Israels overtrædelser”, fastslog ministeriet.

Ministeriet opfordrede samtidig syrerne til at “stå fast på deres jord og modstå enhver (israelsk) forsøg på fordrivelse eller på at påtvinge en ny orden med magt”.

“Disse angreb vil ikke afskrække syrerne fra at forsvare deres rettigheder og territorium”, understregede ministeriet.

Den israelske hær bekræftede angrebet i Koya og hævdede, at dens styrker besvarede skud efter at have identificeret bevæbnede personer, der angiveligt åbnede ild mod israelske soldater.

I sidste uge udførte israelske kampfly ligeledes adskillige luftangreb i Daraa, hvor mindst fire personer blev dræbt, og 19 andre, herunder kvinder og børn, blev såret.