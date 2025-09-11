Her er et smugkig på, hvad der kommer fra TRT Global. Vi vil meget gerne høre din feedback!
Shanghai Cooperation Organisation (SCO)
Kina, Rusland og Mongoliet styrker sikkerhedssamarbejdet med grænseøvelse
Ifølge det kinesiske militær havde øvelsen til formål at “styrke det strategiske samarbejde mellem de tre parter”.
Emine Erdogan opfordrer til stærkere kulturelt og miljømæssigt samarbejde på SCO-topmøde
Topmødet samlede omkring 20 stats- og regeringsledere samt repræsentanter fra internationale organisationer.
Putin: ‘Vestlig støttede kup’ i 2014 er roden til Ukraine-konflikten
"Den nuværende krise opstod ikke som følge af Ruslands angreb på Ukraine, men som følge af kuppet i Ukraine, der blev støttet og fremprovokeret af Vesten", lyder det.
Erdogan: Tyrkiet og Pakistan vil fortsætte med at samarbejde mod Israels folkedrabspolitik i Gaza
Ifølge Erdogan arbejder Tyrkiet og Pakistan på at styrke samarbejdet på mange områder – især inden for handel, energi, forsvar og sikkerhed.
