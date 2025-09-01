Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har udtalt, at Israel ønsker at udvide sin folkedrabspolitik i Gaza, og at Ankara i tæt samarbejde med Pakistan vil fortsætte kampen imod dette.
Udtalelsen faldt under et møde søndag i den kinesiske by Tianjin med Pakistans premierminister Shahbaz Sharif. Ifølge en udmeldelse fra Tyrkiets Kommunikationsdirektorat, offentliggjort på det sociale medie NSosyal, understregede Erdogan, at Tyrkiet står på samme linje som Pakistan i modstanden til Israels folkedrab.
“Præsident Erdogan understregede, at Israel søger at udvide sin folkedrabspolitik i Gaza, fremhævede, at Tyrkiet står på samme linje som Pakistan i modstanden til dette, og erklærede, at de to lande vil fortsætte arbejdet i koordination med hinanden”, lød det.
“Solidaritet”
De to ledere drøftede også bilaterale relationer samt regionale og globale spørgsmål.
Tyrkiets leder udtrykte Ankaras tilfredshed med udviklingen af relationerne mellem Pakistan og Den Tyrkiske Republik Nordcypern (TRNC) og sagde, at den udviste solidaritet på dette område blev værdsat.
Han tilføjede, at Tyrkiet og Pakistan arbejder på at styrke samarbejdet på mange områder – især inden for handel, energi, forsvar og sikkerhed.
Erdogan understregede desuden, at Syriens enhed og territoriale integritet er ufravigeligt for Tyrkiet, og at Ankara står fast imod enhver holdning eller handling, der kan destabilisere Syrien.
Den tyrkiske præsident og den pakistanske premierminister besøger begge Kina for at deltage i det 25. topmøde under Shanghai Cooperation Organisation (SCO).