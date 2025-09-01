KRIG MOD GAZA
2 minut læsning
Erdogan: Tyrkiet og Pakistan vil fortsætte med at samarbejde mod Israels folkedrabspolitik i Gaza
Ifølge Erdogan arbejder Tyrkiet og Pakistan på at styrke samarbejdet på mange områder – især inden for handel, energi, forsvar og sikkerhed.
Erdogan: Tyrkiet og Pakistan vil fortsætte med at samarbejde mod Israels folkedrabspolitik i Gaza
De to ledere drøftede også bilaterale relationer samt regionale og globale spørgsmål. / Reuters
1. september 2025

Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har udtalt, at Israel ønsker at udvide sin folkedrabspolitik i Gaza, og at Ankara i tæt samarbejde med Pakistan vil fortsætte kampen imod dette.

Udtalelsen faldt under et møde søndag i den kinesiske by Tianjin med Pakistans premierminister Shahbaz Sharif. Ifølge en udmeldelse fra Tyrkiets Kommunikationsdirektorat, offentliggjort på det sociale medie NSosyal, understregede Erdogan, at Tyrkiet står på samme linje som Pakistan i modstanden til Israels folkedrab.

“Præsident Erdogan understregede, at Israel søger at udvide sin folkedrabspolitik i Gaza, fremhævede, at Tyrkiet står på samme linje som Pakistan i modstanden til dette, og erklærede, at de to lande vil fortsætte arbejdet i koordination med hinanden”, lød det.

“Solidaritet”

De to ledere drøftede også bilaterale relationer samt regionale og globale spørgsmål.

Anbefalet

Tyrkiets leder udtrykte Ankaras tilfredshed med udviklingen af relationerne mellem Pakistan og Den Tyrkiske Republik Nordcypern (TRNC) og sagde, at den udviste solidaritet på dette område blev værdsat.

Han tilføjede, at Tyrkiet og Pakistan arbejder på at styrke samarbejdet på mange områder – især inden for handel, energi, forsvar og sikkerhed.

Erdogan understregede desuden, at Syriens enhed og territoriale integritet er ufravigeligt for Tyrkiet, og at Ankara står fast imod enhver holdning eller handling, der kan destabilisere Syrien.

Den tyrkiske præsident og den pakistanske premierminister besøger begge Kina for at deltage i det 25. topmøde under Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us