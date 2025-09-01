Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har udtalt, at Israel ønsker at udvide sin folkedrabspolitik i Gaza, og at Ankara i tæt samarbejde med Pakistan vil fortsætte kampen imod dette.

Udtalelsen faldt under et møde søndag i den kinesiske by Tianjin med Pakistans premierminister Shahbaz Sharif. Ifølge en udmeldelse fra Tyrkiets Kommunikationsdirektorat, offentliggjort på det sociale medie NSosyal, understregede Erdogan, at Tyrkiet står på samme linje som Pakistan i modstanden til Israels folkedrab.

“Præsident Erdogan understregede, at Israel søger at udvide sin folkedrabspolitik i Gaza, fremhævede, at Tyrkiet står på samme linje som Pakistan i modstanden til dette, og erklærede, at de to lande vil fortsætte arbejdet i koordination med hinanden”, lød det.

“Solidaritet”

De to ledere drøftede også bilaterale relationer samt regionale og globale spørgsmål.