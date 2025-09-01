Ruslands præsident Vladimir Putin har udtalt, at Ukraine-krisen opstod som følge af et “kup” i Kiev i 2014, som ifølge ham blev “fremprovokeret” af Vesten. Han tilføjede, at vestlige forsøg på at trække landet ind i NATO eskalerede spændingerne yderligere.

“Den nuværende krise opstod ikke som følge af Ruslands angreb på Ukraine, men som følge af kuppet i Ukraine, der blev støttet og fremprovokeret af Vesten – og derefter af forsøgene på at bruge væbnet magt til at undertrykke modstanden i de regioner og blandt de mennesker, der ikke accepterede dette kup”, sagde Putin på SCO’s (Shanghai Cooperation Organization) 25. topmøde i den nordkinesiske havneby Tianjin.

Han understregede, at den politiske ledelse i Kiev, som var imod NATO-medlemskab, blev fjernet efter 2014, og at vestlige bestræbelser på at presse Ukraine ind i alliancen udgjorde en “direkte trussel” mod Ruslands sikkerhed.

Putin sagde, at Moskva søger en “langsigtet og bæredygtig” løsning på Ukraine-krisen ved at adressere det, han kaldte dens grundlæggende årsager.

Den russiske leder beskrev desuden SCO som et “kraftfuldt lokomotiv” for etableringen af ægte multilateralisme og erklærede, at de verdensordener, der domineres af Nordamerika og Europa, “hører til fortiden”.

“Et system, der kan erstatte de forældede eurocentriske og euro-atlantiske modeller og tage hensyn til så mange landes interesser som muligt, ville være afbalanceret og ikke tillade nogle stater at sikre deres egen sikkerhed på andres bekostning”, sagde han.

Søndag udtalte Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj, at “den eneste, der ønsker denne krig, er Rusland – og derfor vil vi fortsætte presset”.