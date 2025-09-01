RUSLAND
Putin: ‘Vestlig støttede kup’ i 2014 er roden til Ukraine-konflikten
"Den nuværende krise opstod ikke som følge af Ruslands angreb på Ukraine, men som følge af kuppet i Ukraine, der blev støttet og fremprovokeret af Vesten", lyder det.
Putin sagde, at Moskva søger en “langsigtet og bæredygtig” løsning på Ukraine-krisen ved at adressere det, han kaldte dens grundlæggende årsager. / AP
1. september 2025

Ruslands præsident Vladimir Putin har udtalt, at Ukraine-krisen opstod som følge af et “kup” i Kiev i 2014, som ifølge ham blev “fremprovokeret” af Vesten. Han tilføjede, at vestlige forsøg på at trække landet ind i NATO eskalerede spændingerne yderligere.

“Den nuværende krise opstod ikke som følge af Ruslands angreb på Ukraine, men som følge af kuppet i Ukraine, der blev støttet og fremprovokeret af Vesten – og derefter af forsøgene på at bruge væbnet magt til at undertrykke modstanden i de regioner og blandt de mennesker, der ikke accepterede dette kup”, sagde Putin på SCO’s (Shanghai Cooperation Organization) 25. topmøde i den nordkinesiske havneby Tianjin.

Han understregede, at den politiske ledelse i Kiev, som var imod NATO-medlemskab, blev fjernet efter 2014, og at vestlige bestræbelser på at presse Ukraine ind i alliancen udgjorde en “direkte trussel” mod Ruslands sikkerhed.

Putin sagde, at Moskva søger en “langsigtet og bæredygtig” løsning på Ukraine-krisen ved at adressere det, han kaldte dens grundlæggende årsager.

Den russiske leder beskrev desuden SCO som et “kraftfuldt lokomotiv” for etableringen af ægte multilateralisme og erklærede, at de verdensordener, der domineres af Nordamerika og Europa, “hører til fortiden”.

“Et system, der kan erstatte de forældede eurocentriske og euro-atlantiske modeller og tage hensyn til så mange landes interesser som muligt, ville være afbalanceret og ikke tillade nogle stater at sikre deres egen sikkerhed på andres bekostning”, sagde han.

Søndag udtalte Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj, at “den eneste, der ønsker denne krig, er Rusland – og derfor vil vi fortsætte presset”.

Han anklagede Moskva for at forsøge at forlænge krigen trods internationale opfordringer til våbenhvile.

“Nu vil Putin under sit besøg i Kina igen forsøge at sno sig udenom. Det er hans yndlingsdisciplin”, sagde Zelenskyj i en videoudtalelse.

Efter sit personlige møde med USA’s præsident Donald Trump i Alaska sidste måned fortalte Putin, at han havde diskuteret udfaldet af topmødet – som han beskrev som et forsøg på at “åbne en vej til fred i Ukraine” – med Kinas præsident Xi Jinping.

Han tilføjede, at Rusland vil vurdere de forslag om Ukraine, der kommer fra Kina og Indien.

Mandag mødtes Putin desuden med Indiens premierminister Narendra Modi i Tianjin. De to drøftede krigen i Ukraine, hvor Modi bød “alle bestræbelser på at opnå fred” velkommen.

Moskva indledte en “særlig militæroperation” mod Kiev i februar 2022, og den væbnede konflikt har siden kostet tusindvis af mennesker livet og drevet millioner på flugt fra Ukraine.

