Tyrkiets førstedame Emine Erdogan deltog mandag i et kulturelt program arrangeret af Kinas førstedame, Peng Liyuan, i forbindelse med Shanghai Cooperation Organisation’s (SCO) 25. topmøde for statsoverhoveder.

Ved ankomsten blev Erdogan varmt modtaget af Peng, inden hun sammen med de øvrige deltagere – herunder førstedamerne fra Nepal, Armenien, Malaysia, Mongoliet, Aserbajdsjan, Iran, Egypten og Usbekistan samt den iranske præsidents datter – deltog i en fællesfotografering og et kulturelt program, der fremhævede de deltagende landes mangfoldige traditioner, oplyser det tyrkiske præsidentembede.

Arrangementet gav mulighed for at udveksle synspunkter om kulturarv og fælles værdier, lyder det i udmeldingen.