Tyrkiets førstedame Emine Erdogan deltog mandag i et kulturelt program arrangeret af Kinas førstedame, Peng Liyuan, i forbindelse med Shanghai Cooperation Organisation’s (SCO) 25. topmøde for statsoverhoveder.
Ved ankomsten blev Erdogan varmt modtaget af Peng, inden hun sammen med de øvrige deltagere – herunder førstedamerne fra Nepal, Armenien, Malaysia, Mongoliet, Aserbajdsjan, Iran, Egypten og Usbekistan samt den iranske præsidents datter – deltog i en fællesfotografering og et kulturelt program, der fremhævede de deltagende landes mangfoldige traditioner, oplyser det tyrkiske præsidentembede.
Arrangementet gav mulighed for at udveksle synspunkter om kulturarv og fælles værdier, lyder det i udmeldingen.
Efter mødet delte Emine Erdogan sine indtryk på sociale medier:
”I dette særlige program, hvor vi udforskede Tianjins kulturelle og arkitektoniske rigdom, havde vi venskabelige samtaler og udvekslede synspunkter om fælles værdier som fred, familie, miljø og kulturelt samarbejde. Jeg håber, at disse meningsfulde møder vil styrke båndene mellem vores lande yderligere.”
Topmødet, som blev ledet af Kinas præsident Xi Jinping, samlede omkring 20 stats- og regeringsledere samt repræsentanter fra internationale organisationer.
Det var den største samling i SCO’s historie og femte gang, Kina var vært siden organisationens etablering i 2001.