Als Bundesfinanzminister und Vizekanzler gilt Lars Klingbeil als der starke Mann der Sozialdemokraten in der Bundesregierung. An diesem Freitag bewirbt sich der 47-Jährige erneut auch um den Parteivorsitz. Auch wenn er als SPD-Chef weitgehend unangefochten ist, wird mit Spannung erwartet, ob im Votum auch Unmut von Delegierten über Auftreten und Politik zum Ausdruck kommt.

Angelastet wurde Klingbeil nach dem historisch schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl von Manchen, dass er zielstrebig seine Karriere vorantrieb - während seine bisherige Ko-Chefin Saskia Esken sich massiven Angriffen ausgesetzt sah.

Was von den Verhandlungen mit der Union bleibt

Erst übernahm Klingbeil neben dem Partei- auch den Fraktionsvorsitz, dann die SPD-Verhandlungsführung in den Koalitionsverhandlungen, danach seine neuen Regierungsämter.

Die Sozialdemokraten mussten in den Verhandlungen mit der Union manche Kröten schlucken, die vor allem Parteilinken sauer aufstoßen: in der Migrationspolitik die Aussetzung des Familiennachzugs und der Stopp humanitärer Aufnahmeprogramme, ein weiteres Zusammenstreichen der Entwicklungshilfe, zuletzt die Subventionierung der Gaspreise aus Mitteln des Klima- und Transformationsfonds bei gleichzeitig drastischer Erhöhung der Verteidigungsausgaben.

Auf der Habenseite stehen für Klingbeil aus SPD-Sicht die in den Verhandlungen auch durchgesetzte deutliche Lockerung der Schuldenbremse, das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz sowie Beschlüsse zur Sozialpolitik. Dazu zählen die Verlängerung der Mietpreisbremse, die Stabilisierung des Rentenniveaus und zumindest die Aussicht auf eine Anhebung des Mindestlohns. Im Fokus der stets kritischen Jusos stehen diesmal zudem eher Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und dessen Offenheit für eine teilweise Rückkehr zur Wehrpflicht.

Seinen Kritikerinnen und Kritikern kam Klingbeil insofern entgegen, als die eigentlich für den Spätherbst geplante Neuwahl der Parteispitze auf den Juni-Termin vorgezogen wurde. Auch rückten mit Fraktionschef Matthias Miersch und Generalsekretär Tim Klüssendorf zwei Parteilinke ebenfalls in Spitzenpositionen der SPD auf.

Klingbeil verweigerte Wehrdienst

Klingbeil hingegen gehört in der SPD zum eher konservativen Seeheimer Kreis - anders als Esken und auch die voraussichtlich neue Ko-Chefin Bärbel Bas, die beide der Parteilinken zugerechnet werden. Inhaltlich stellt der Parteichef meist traditionell sozialdemokratische Kernthemen wie Arbeit und Soziales in den Vordergrund. In der Ukraine-Politik wirbt er für einen klaren Kurs und grenzt sich von Versuchen in seiner Partei ab, die aggressive Politik Russlands zu relativieren.

Klingbeil wurde 1978 in Soltau geboren und wuchs in der stark von der Bundeswehr geprägten Kleinstadt Munster auf. Sein Vater arbeitete als Berufssoldat, seine Mutter als Einzelhandelskauffrau.

Ungeachtet seiner Herkunft aus einer Soldatenfamilie verweigerte Klingbeil den Dienst mit der Waffe. Seinen Zivildienst absolvierte er in der Bahnhofsmission Hannover. Dort studierte er auch Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie.

Nebenher arbeitete Klingbeil im Wahlkreisbüro des damaligen SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder und machte Kommunalpolitik. Nach USA-Aufenthalten und einem Nachrücker-Gastspiel 2005 gehört Klingbeil seit 2009 dem Bundestag an.

Parteivorsitzender seit 2021

Ende 2017 wurde Klingbeil SPD-Generalsekretär. Sein größter Erfolg in diesem Amt war der Bundestagswahlkampf 2021, an dessen Ende die SPD mit Olaf Scholz als Spitzenkandidat wider Erwarten stärkste Kraft wurde. Den Parteivorsitz übernahm er dann im Dezember 2021 als Nachfolger von Norbert Walter-Borjans zum Start der Ampel-Regierung.

Klingbeil ist seit 2019 verheiratet. Privat spielt er gerne Gitarre. Doch dazu dürfte Klingbeil in den kommenden Monaten kaum Gelegenheit haben. Neben den Beratungen im Parlament über den Haushalt für 2025 steht auch bereits die Aufstellung des Etats für das kommende Jahr an. Dabei sind trotz des neuen Sondervermögens die Spielräume gering - für Unmut sorgte bereits der Verzicht auf die versprochene Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte, aber auch große Teile der Wirtschaft.