Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus

In der Umayyaden-Moschee in Damaskus laufen vor dem heiligen Monat Ramadan die Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten auf Hochtouren. Die historische Moschee soll am ersten Tag des Fastenmonats die Gläubigen mit neuen Teppichen empfangen.