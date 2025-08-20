Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die Zustimmung zu illegalen Bauplänen für israelische Siedlungen in einem besonders sensiblen Gebiet im besetzten Westjordanland kritisiert. „Derartige Vorhaben wären, wenn sie durchgeführt werden würden, völkerrechtswidrig und würden eine Zweistaatenlösung verunmöglichen“, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuches in der indonesischen Hauptstadt Jakarta vor Journalisten.

Mit Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt eine Zweistaatenlösung ab.

Die Bundesregierung sei für eine Zweistaatenlösung, betonte Wadephul. „Deswegen raten wir dringend davon ab, diesen Weg weiterzugehen.“

Ausschuss genehmigt neue Baupläne im Westjordanland

Ein Planungsausschuss der israelischen Zivilverwaltung hatte zuvor die völkerrechtlich illegalen Baupläne für neue Siedlungen genehmigt. Dies teilte die israelische Organisation Peace Now mit, die vor Ort vertreten war. Es geht um den Bau von rund 3.400 Wohneinheiten in dem Gebiet zwischen Ost-Jerusalem und der Siedlung Maale Adumim. Das Gebiet gilt wegen der geografischen Lage als besonders heikel: Durch eine Bebauung würde ein zusammenhängendes Territorium für einen künftigen palästinensischen Staat erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht. Israels rechter Finanzminister Bezalel Smotrich hatte entsprechende Pläne vor knapp einer Woche angekündigt.