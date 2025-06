US-Präsident Donald Trump hat Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei indirekt gedroht. „Wir wissen genau, wo sich der sogenannte ‚Oberste Führer‘ versteckt hält“, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. „Er ist ein leichtes Ziel.“ Vorerst sei Chamenei dort aber sicher. „Wir werden ihn nicht ausschalten (töten!), zumindest nicht im Moment.“

Trump warnte den Iran davor, Raketen auf Zivilisten oder US-Soldaten abzufeuern, und mahnte: „Unsere Geduld geht langsam zu Ende.“ In einem weiteren Post schrieb Trump – wohl an den Iran gerichtet – in Großbuchstaben: „Bedingungslose Kapitulation!“

Seit Freitag hat sich die Lage in der Region dramatisch zugespitzt. Israel flog koordinierte Luftangriffe auf mehrere Ziele im Iran, darunter militärische und nukleare Anlagen. Teheran reagierte mit massiven Raketenangriffen. Laut israelischen Angaben wurden mindestens 24 Menschen durch iranische Angriffe getötet, Hunderte weitere verletzt. Iran wiederum meldete über 220 Tote und mehr als 1.000 Verletzte infolge der israelischen Luftschläge.