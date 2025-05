Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat bei einem Besuch in Ägypten die Rückkehr zu Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Israelis gefordert. „In einem neuen Krieg verlieren beide Seiten“, sagte Kallas am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty.

Israel müsse zudem die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen „vollständig wiederherstellen“, sagte Kallas weiter. Die Verhandlungen dazu müssten „wieder aufgenommen“ werden.

Kallas bekräftigte zudem die Ablehnung der EU hinsichtlich der zuletzt wieder verstärkten israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. „Wir sind entschieden gegen die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen durch Israel, die entsetzliche Verluste an Menschenleben in Gaza verursacht haben. Das Töten muss aufhören“, betonte sie.

Nach den Gesprächen in Kairo reiste Kallas nach Israel weiter, wo sie nach Angaben ihres Büros am Sonntag eintraf. Am Montag will sie demnach bei Gesprächen in Israel und im Westjordanland mit israelischen und palästinensischen Vertretern auf eine „sofortige Rückkehr zu einer vollständigen Umsetzung der Vereinbarung über eine Waffenruhe“ und die Freilassung der Geiseln pochen.

Israels Vernichtungskrieg in Gaza geht weiter

Die israelische Armee hatte am Dienstag die Waffenruhe im Gazastreifen gebrochen und massive Luftangriffe auf die palästinensische Enklave wieder aufgenommen. Am Mittwoch gab die israelische Armee zudem den Beginn einer neuen Bodeninvasion in dem Palästinensergebiet bekannt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bisher binnen Tagen mehr als 700 Menschen getötet, darunter zahlreiche Kinder. Demnach sind zudem mehr als 1000 Palästinenser verletzt worden.

Israels Regierungschef Netanjahu hatte am Dienstag gesagt, die neuerlichen Angriffe seien „erst der Anfang“. Militärischer Druck sei entscheidend für die Übergabe der 59 festgehaltenen Israelis.

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Organisation Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel war die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet. Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 50.000 Menschen getötet und mehr als 113.000 verletzt.

Seit dem 19. Januar galt eine Waffenruhe, die erste Phase des dazu mit Hilfe internationaler Vermittler geschlossenen Abkommens lief am 1. März aus. Eine Einigung über die zweite Phase konnte nicht erzielt werden, nachdem Israel die Verhandlungen blockiert hatte.