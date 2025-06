Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) empfängt am Donnerstag den israelischen Außenminister Gideon Saar in Berlin. Die beiden Chefdiplomaten werden um 11.00 Uhr zunächst einen Kranz am Holocaust-Mahnmal niederlegen und jeweils eine kurze Erklärung abgeben. Anschließend um 14.00 Uhr wird im Auswärtigen Amt eine gemeinsame Pressekonferenz stattfinden. Ein Zusammenschluss verschiedener Menschenrechtsgruppen und Nichtregierungsorganisationen hat aus Protest gegen Israels Vernichtungskrieg im Gazastreifen zu einer Protestaktion unter dem Titel „Rote Linie Völkerrecht“ vor dem Auswärtigen Amt (11.30 Uhr) aufgerufen.

Trotz internationaler Kritik am israelischen Vorgehen im Gazastreifen, hatte Wadephul Israel am Mittwoch weitere Waffenlieferungen zugesagt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte seine Tonart gegenüber Israel zuletzt verschärft. Israel steht wegen seines Vernichtungskrieges im Gazastreifen und der katastrophalen humanitären Lage in dem abgeriegelten Palästinensergebiet international zunehmend unter Druck.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit Oktober 2023 mehr als 54.600 Menschen durch israelische Angriffe getötet und rund 125.300 weitere verletzt. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich demnach um Frauen und Kinder.