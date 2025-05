Führende Politiker und Akademiker aus verschiedenen Ländern kommen am Freitag zum 4. Diplomatie-Forum in Antalya zusammen. Das Forum, das unter dem Motto „Reclaiming Diplomacy in a Fragmented World“ (Rückgewinnung der Diplomatie in einer fragmentierten Welt) steht, findet vom 11. bis 13. April im NEST-Kongresszentrum statt.

Eröffnet wird die Veranstaltung mit einer Rede des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Zu dem vom türkischen Außenministerium ausgerichteten Forum werden 20 Staats- und Regierungschefs, mehr als 50 Außenminister, mehr als 70 Minister und etwa 60 hochrangige Vertreter internationaler Organisationen sowie über 4000 Gäste erwartet.

In mehr als 50 Panels werden Themen wie regionale Konflikte, multilaterale Zusammenarbeit, Klimawandel, Terrorismusbekämpfung, Digitalisierung, Ernährungssicherheit, KI und Menschenrechte diskutiert.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan wird voraussichtlich am Treffen der Gaza-Kontaktgruppe der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und der Arabischen Liga teilnehmen. Ebenso sind Treffen zwischen türkischen Vertretern mit Repräsentanten aus Bosnien und Herzegowina, Kroatien und dem Irak geplant.

Die Sitzungen sollen über die offizielle Webseite des Diplomatie-Forums (https://antalyadf.org/), in den sozialen Medien sowie über den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender TRT live gestreamt werden.