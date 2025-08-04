GESELLSCHAFT
Deutsche verbringen im Schnitt 10 Stunden am Tag mit Sitzen
Ob im Büro, vor dem Fernseher oder unterwegs: Menschen in Deutschland sitzen laut einer Umfrage so viel wie lange nicht mehr. Auf welche Tätigkeiten besonders viel Sitzzeit entfällt.
Foto: Julian Stratenschulte/dpa
4. August 2025

Mehr als zehn Stunden an einem Werktag - so viel Zeit verbringen Menschen in Deutschland einer neuen Umfrage zufolge durchschnittlich im Sitzen. Das ist ein neuer Höchststand, wie Ergebnisse eines Reports der Deutschen Krankenversicherung (DKV) zeigen. Auf der Arbeit sitzen die Befragten den Angaben nach im Durchschnitt 3,5 Stunden, weitere 2,5 Stunden verbringen sie vor dem Fernseher. Auf Wegzeiten mit Bahn, Auto oder anderen Verkehrsmitteln entfallen pro Tag 80 Minuten, auf die Zeit am Computer oder Tablet 1,5 Stunden. In der übrigen Freizeit verbringen die Menschen im Mittel weitere 82 Minuten im Sitzen.

Ungefähr eine Stunde Bewegung am Tag sei ein guter Richtwert, um lange Sitzzeiten von mehr als acht Stunden auszugleichen, heißt es in dem Report. Doch nur knapp jeder Dritte Vielsitzer (30 Prozent) gleiche das lange Sitzen durch eine Stunde oder mehr Bewegung am Tag aus.

Der Report ist in Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule Köln und der Julius-Maximilians-Universität Würzburg entstanden. Insgesamt wurden rund 2.800 Menschen ab einem Alter von 18 Jahren in ganz Deutschland befragt. Die Befragungen wurden im Februar und März 2025 durchgeführt.

QUELLE:DPA
