Der katarische Sender Al-Jazeera darf wieder im besetzten Westjordanland senden. „Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat beschlossen, das Sendeverbot für Al-Jazeera aufzuheben und die Arbeit der Crewmitglieder in den palästinensischen Gebieten ab morgen Früh wieder zu erlauben“, erklärte am Montag der Leiters des Senderbüros in Ramallah, Waleed Omari. Aus der Palästinensischen Autonomiebehörde wurde die Aufhebung des Sendeverbots bestätigt.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hatte Anfang Januar aufgrund „aufrührerischer Inhalte und Berichte“ ein vorübergehendes Sendeverbot für Al-Jazeera verhängt. Dieses solle so lange bestehen, bis Al-Jazeera „sich entschließt, im Einklang mit der grundlegenden Medienethik zu handeln“, erklärte die Behörde damals.

Al-Jazeera verurteilte das Vorgehen der Autonomiebehörde und warf ihr „israelische Praktiken" vor. Die Behörde wolle den Sender „von der Berichterstattung über die eskalierenden Ereignisse in den besetzten palästinensischen Gebieten“ abhalten, darunter in Dschenin, erklärte der Sender im Januar.

Anfang Dezember war es in Dschenin, das als Hochburg des palästinensischen Widerstands gilt, zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und palästinensischen Sicherheitskräften gekommen. Dabei wurden elf Menschen getötet.

Auch in Israel besteht gegen Al-Jazeera aktuell ein Sendeverbot. Ermöglicht worden war dies durch ein im April 2024 beschlossenes Gesetz, welches das Verbot ausländischer Medien vorsieht, die als „schädlich für die Sicherheit Israels“ angesehen werden. Israels Kommunikationsminister Schlomo Karhi hatte den Sender als „ein Sprachrohr des Terrorismus im Dienste der Hamas“ bezeichnet. Der Sender weist die Anschuldigungen zurück.

Al-Jazeera hat seinen Hauptsitz in Katar, einem der wichtigsten Vermittler zwischen Israel und der Hamas. Seit dem 7.Oktober 2023 berichtet der Sender ausführlich über den israelischen Vernichtungskrieg und die daraus resultierende katastrophale Lage im Gazastreifen. Er zeigt Aufnahmen von Tod und Zerstörung, die in israelischen TV-Sendern kaum zu sehen sind.