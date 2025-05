Die meisten Menschen denken, dass das Altern langsam geschieht - Jahr für Jahr, Tag für Tag und sogar Sekunde für Sekunde.

Vielleicht freuen Sie sich auf das Älterwerden – wie der antike griechische Philosoph Platon, der glaubte, dass das Alter die Freiheit von jugendlichen Ablenkungen bringt. Oder Sie machen sich Sorgen über die vergehende Zeit, wie Aristoteles, der das Alter als natürlichen Verfall sah.

Die folgende Studie könnte unsere Sicht auf das Altern verändern.

Forscher der Stanford University in den USA und der Nanyang Technological University in Singapur haben sich zusammengetan, um das Altern zu erforschen. Sie untersuchten „Biomarker" – Signale in unserem Körper, die zeigen, was auf molekularer Ebene geschieht.

Sie untersuchten einhundertacht Menschen verschiedener Herkunft im Alter von fünfundzwanzig bis fünfundsiebzig Jahren und überprüften ihre Moleküle alle drei bis sechs Monate. Was sie entdeckten, ist erstaunlich: Wir altern nicht allmählich, sondern in Schüben.

Es wurden zwei Momente entdeckt, in denen unser Körper schnell altert - um die vierundvierzig und um die sechzig Jahre. In diesen Zeiten beschleunigt sich das Altern! Es ist, als würde man das Gaspedal in einem Auto durchdrücken.

Und mit diesem plötzlichen Altern kommt ein Anstieg von Gesundheitsproblemen – insbesondere ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen und Typ-2-Diabetes.

Das Altern folgt keinem einfachen Zeitplan. Stattdessen beschreiben es die Forscher als „Wellen".

Professor Michael Snyder, Leiter dieser Studie und Direktor des Zentrums für Genomik und personalisierte Medizin an der Stanford University, sagte, diese beiden Perioden seien eine Zeit dramatischer Veränderungen.

Die Forschung hob auch andere wichtige Alter hervor, wie zum Beispiel fünfundfünfzig. Frühere Studien deuteten darauf hin, dass das weibliche Altern mit der Menopause zusammenhängen könnte, die normalerweise eintritt, wenn Frauen das Alter zwischen fünfundvierzig und fünfundfünfzig erreichen. Diese Forschung fand jedoch heraus, dass dies auch bei Männern geschieht.

Aber warum sind all diese Erkenntnisse so wichtig?

Diese Studien können sowohl Patienten als auch Ärzten helfen, verschiedene Krankheiten sorgfältiger zu behandeln.

Sie helfen uns, die Risiken bestimmter Krankheiten in bestimmten Altersgruppen zu verstehen – wie vierundvierzig, fünfundfünfzig, sechzig und fünfundsiebzig Jahren.

Was können wir also tun, um die „Schübe" des Alterns zu bewältigen?

Bei dieser Studie geht es nicht darum, Angst davor zu haben, vierundvierzig oder sechzig zu werden. Es geht vielmehr darum zu erkennen, dass unser Körper in diesen Zeiten besondere Pflege braucht. Gutes Essen, Bewegung, Stressmanagement und ausreichende Flüssigkeitszufuhr sind immer wichtig, aber besonders in diesen Zeiten.

Jeder altert anders, und obwohl diese Forschung Einblicke in Muster und Risiken gibt, ist es nicht für alle gleich.

Diese Forschung ist wichtig, weil sie uns daran erinnert, uns vorzubereiten und nicht erst nach der Tatsache zu reagieren. Indem wir unseren Körper besser verstehen, können wir uns auf bedeutende Veränderungen vorbereiten. Genau wie beim Steuern eines Bootes durch raue Gewässer müssen Sie bereit sein, wenn die Wellen kommen.

Dieser Podcast war eine Adaption eines Artikels von TRT World.