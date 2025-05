Auto-Attacke in München: Polizei nimmt Verdächtigen fest

In der Münchner Innenstadt ist ein Auto am Donnerstagmittag bei einer Verdi-Demonstration in eine Menschenmenge gerast. Mindestens 20 Personen wurden dabei verletzt. Aufnahmen zeigen, wie die Polizei den mutmaßlichen Täter festnimmt.