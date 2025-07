Die türkische Tennisspielerin Zeynep Sönmez hat in Wimbledon einen historischen Erfolg verbucht: Als erste Spielerin aus Türkiye seit 75 Jahren zog sie in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers ein. Zuvor war dies bislang nur Bahtiye Muşluoğlu gelungen. Diese hatte im Jahr 1950 die dritte Runde bei den French Open erreicht.

Am Donnerstag bezwang die 23-jährige Sönmez in London die Chinesin Xinyu Wang in zwei Sätzen mit 7:5, 7:5. Im Gespräch mit TRT World sagte Sönmez: „Es ist etwas ganz Besonderes. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich bin glücklich und werde mein Bestes geben, um noch mehr zu erreichen.“ Sie bedankte sich auch für die Unterstützung: „Ich bin in London und fühle mich nicht allein – danke an alle, die hinter mir stehen.“

In der nächsten Runde trifft sie am 5. Juli auf die Weltranglisten-17. Ekaterina Alexandrova aus Russland, die zuvor gegen die Niederländerin Suzan Lamens gespielt hatte.

Wimbledon, eines der vier Grand-Slam-Turniere neben den Australian Open, den French Open (Roland Garros) und den US Open, findet in diesem Jahr vom 30. Juni bis zum 13. Juli statt. Das Finale der Damen ist für den 12. Juli angesetzt, das der Herren einen Tag später.