Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sieht in der Entwaffnung der PKK-Terroristen im Nordirak einen historischen Wendepunkt im jahrzehntelangen Kampf seines Landes gegen den Terrorismus.

„Heute ist ein neuer Tag, ein neues Kapitel der Geschichte wurde aufgeschlagen“, sagte Erdoğan am Samstag bei einer Sitzung der regierenden AK-Partei in Ankara. Die Waffenniederlegung bezeichnete er als entscheidend zur Beendigung eines „47-jährigen Terror-Fluchs“.

Am Freitag hatten 30 PKK-Terroristen ihre Waffen am Eingang einer Höhle im Nordirak verbrannt – ein symbolischer Akt, den Ankara als Beginn der Auflösung der Gruppe wertet.

Die laufende Friedensinitiative gehört zu den wichtigsten Entwicklungen im Hinblick auf die langjährige Terrorkampagne der PKK gegen Türkiye. Die PKK wird von Ankara, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

„Seit gestern ist der 47-jährige Fluch des Terrors nun hoffentlich in die Endphase eingetreten“, erklärte Erdoğan. „Türkiye hat gestern begonnen, ein langes, schmerzhaftes, leidvolles und tränenreiches Kapitel abzuschließen“, fügte er hinzu. Die Tore zu einem großen und starken Türkiye seien nun weit geöffnet.

Auf dem Weg zu einem terrorfreien Türkiye

Der türkische Staatschef bezeichnete den Moment der PKK-Waffenniederlegung als Zeichen nationaler Heilung und des strategischen Siegs. Zugleich bekräftigte er den Willen der Regierung, den Weg zu einem terrorfreien Türkiye mit Einheit und rechtlichen Reformen konsequent weiterzugehen.

„Wir werden in unserem Parlament eine Kommission einrichten, um die rechtlichen Voraussetzungen für diesen Prozess zu besprechen“, kündigte er an. „Wir werden gemeinsam, Schulter an Schulter, arbeiten und alle Hindernisse überwinden.“

Dieser Erfolg gehöre nicht nur der Regierung, sondern der ganzen türkischen Nation. „Türkiye hat gewonnen, meine Nation hat gewonnen. Türken, Kurden, Araber – alle unsere 86 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben gewonnen“, sagte Erdoğan. „Was wir auch tun, wir tun es für Türkiye, für unsere Nation, für unsere Unabhängigkeit, für unsere Zukunft.“

In seiner Rede in Ankara unterstrich er auch die Bedeutung der nationalen Souveränität: „Wir werden niemandem erlauben, die Ehre unseres Landes mit Füßen zu treten, und wir werden niemals unser Haupt beugen. Wir werden an keiner Initiative teilnehmen, die unsere Einheit, unser Vaterland, unsere Nation oder unseren Frieden bedroht.“

Erdoğan bezeichnete die Waffenniederlegung der PKK als Beginn einer neuen Ära: „Heute bricht die Morgenröte eines großen und starken Türkiyes an“, sagte er. „Mit diesem Verständnis verfolgen wir unser Projekt von einem terrorfreien Türkiye. Dies ist das Jahrhundert von Türkiye.“