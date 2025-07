Der Oscar-prämierte Schauspieler Russell Crowe empfiehlt seinen Fans, Urlaub in Türkiye zu machen. „Ich liebe Türkiye so sehr. Was für ein unendlich faszinierendes und schönes Land. Wenn Sie noch nie in Türkiye waren, sollten Sie wirklich einen Plan machen, um dorthin zu reisen", schrieb der Neuseeländer am Dienstag auf Twitter. Der 58-Jährige antwortete damit auf eine Nachricht eines Fans, der ihn erneut nach Türkiye eingeladen hatte.

Crowe war zuvor in Türkiye für die Dreharbeiten zu seinem 2014 erschienen Film „Das Versprechen eines Lebens“ (The Water Diviner). Bei dem Film über die Schlacht von Gelibolu 1915 führte er Regie und spielte auch die Hauptrolle. Der Schauspieler betonte, dass der Film ein sehr wichtiges Thema im Hinblick auf die Geschichte Neuseelands und Türkiyes erzähle.