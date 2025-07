Die türkische Automobilindustrie hat in den ersten sieben Monaten dieses Jahres rund 770.000 Fahrzeuge einschließlich Zugmaschinen produziert. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch unter Berufung auf Daten des Verbandes der türkischen Automobilindustrie berichtete, wurden rund 240.000 der Fahrzeuge in der „Auto-Provinz“ Bursa hergestellt.

Demnach produzierte „Ford Otosan“ mit Sitz in Kocaeli mit rund 225.000 Autos die meisten Fahrzeuge in Türkiye. Das in Bursa ansässige Unternehmen „TOFAŞ“ belegte im Zeitraum Januar bis Juli mit rund 140.000 produzierten Pkws und leichten Nutzfahrzeugen den zweiten Platz.

Mehr als die Hälfte der Produktion aus Bursa ins Ausland verschicktRund 536.000 Fahrzeuge (70 Prozent) wurden in diesem Zeitraum exportiert, womit 10,2 Milliarden Dollar Einnahmen erzielt wurden. „Ford Otosan“ führte mit rund 175.000 Fahrzeugexporten auch die Liste der Ausfuhren an. An zweiter Stelle stand „Hyundai Assan“ mit rund 100.000 Exporten, gefolgt von Toyota mit ähnlichen Zahlen.

Während mehr als die Hälfte der Produktion aus der Provinz Bursa ins Ausland ging, betrug der Anteil von „OYAK Renault“, „TOFAŞ“ und „Karsan“ an den gesamten Fahrzeugexporten Türkiyes rund ein Viertel.