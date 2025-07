Nach der Auslosung der Gruppenphase der UEFA Europa League am Freitagmittag in Istanbul stehen die Gegner der türkischen Teilnehmer fest. Der Istanbuler Spitzenverein Fenerbahçe wird in der Gruppe B auf Dynamo Kiew, Rennes und AEK Larnaca treffen. Der amtierende türkische Meister Trabzonspor tritt in der Gruppe H an – gemeinsam mit Crvena Zvezda, AS Monaco und Ferencvaros.

Die Auslosung übernahmen Eintracht-Frankfurt-Legende Karl-Heinz „Charly“ Körbel und der ungarische Ex-Nationalspieler Zoltan Gera.

Der erste Gruppenspieltag findet am 8. September statt, der letzte am 3. November. Ab Februar geht es mit den K.o.-Runden weiter. Das Finale ist für den 31. Mai 2023 in der ungarischen Hauptstadt Budapest angesetzt.

Auslosung der Gruppenphase:Gruppe A: Arsenal London - PSV Eindhoven - FK Bodo/Glimt - FC Zürich

Gruppe B: Dynamo Kiew - Rennes - Fenerbahçe - AEK Larnaca

Gruppe C: AS Rom - Ludogorets - Real Betis - HJK Helsinki

Gruppe D: Braga - Malmö - 1. FC Union Berlin - St. Gilloise

Gruppe E: Manchester United - Real Sociedad - FC Sheriff Tiraspol - Omonoia

Gruppe F: Lazio Rom - Feyenoord Rotterdam - Midtjylland - Sturm Graz

Gruppe G: Olympiakos - Qarabağ Ağdam - SC Freiburg - FC Nantes

Gruppe H: Crvena Zvezda - AS Monaco - Ferencvaros - Trabzonspor