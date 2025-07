Der türkische Fahrzeughersteller Temsa will auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Hannover sein fünftes Elektrobus-Modell „LD SB E“ vorstellen. Die Werbeveranstaltung für den E-Bus wird beim IAA-Pressetag am 19. September am Temsa-Stand stattfinden, wie der Hersteller am Donnerstag mitteilte. Neben dem „LD SB E“ werde Temsa auch die erneuerten Modelle „Avenue Electron“ und „HD“ präsentieren.

Temsa-CEO Tolga Kaan Doğancıoğlu sagte, dass das Unternehmen seine auf Elektrifizierung ausgerichteten globalen Wachstumsstrategien entschlossen umsetzte. Der neue Elektrobus „LD SB E“ sei „der konkreteste Indikator“ für den eingeschlagenen Weg.

Die IAA in Hannover ist eine der wichtigsten Fahrzeugmessen der Welt. Nach einer zweijährigen Pandemie-Unterbrechung findet die Messe wieder vom 19. bis 25. September statt. Es werden mehr als 1200 Unternehmen aus 40 verschiedenen Ländern erwartet.