Sechs Frauen mit Kopftuch sind in Leipzig Opfer eines Angriffs geworden. Zwei Männer beleidigten die Frauen rassistisch, wie mehrere Medien am Sonntag mit Verweis auf die Polizei berichteten. Die mutmaßlichen Täter seien am Freitagabend gestellt worden.

Der Vorfall soll sich an einer Straßenbahnhaltestelle ereignet haben. Nach den Beleidigungen der 22- und 34-jährigen Tatverdächtigen seien die mutmaßlichen Opfer in eine fahrende Straßenbahn geflüchtet. Zwei weitere Männer eilten demnach den Frauen zur Hilfe und konnten die Angreifer stoppen.