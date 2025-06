Trotz der US-Luftangriffe auf mehrere Atomanlagen im Iran sind die Vorräte an angereichertem Uran nach Angaben eines ranghohen Beraters des Obersten Führers Ali Chamenei weiterhin verfügbar. Die Angriffe hätten die nuklearen Kapazitäten des Landes nicht beeinträchtigt, erklärte Ali Schamchani, ein führendes Mitglied des Obersten Nationalen Sicherheitsrats.

„Selbst wenn Atomanlagen zerstört sind, ist das Spiel nicht vorbei“, schrieb Schamchani auf der Plattform X. „Unser angereichertes Material, einheimisches Wissen und politischer Wille bleiben bestehen.“

Mit Verweis auf das „legitime Recht auf Verteidigung“ liege die Initiative jetzt bei der Seite, die klug handele, schrieb er weiter. Es werde „weitere Überraschungen“ geben.

Die USA bombardierten in der Nacht zum Sonntag drei zentrale Atomanlagen im Iran. US-Präsident Donald Trump sprach von einem „spektakulären militärischen Erfolg“ der Angriffe auf die drei Anlagen in Fordo, Natans und Isfahan. Die konkreten Auswirkungen vor Ort blieben zunächst unklar – vor allem an der unterirdischen Anlage Fordo.