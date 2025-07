Anlässlich des 100. „Tag des Sieges“ (Zafer Bayramı) in Türkiye hat eine Zeremonie am Mausoleum (Anıtkabir) von Mustafa Kemal Atatürk stattgefunden. Bei der Gedenkveranstaltung am Dienstag waren hochrangige Regierungs- und Militärvertreter sowie Mitglieder der türkischen Opposition anwesend. Wie üblich wurde im Nationaldenkmal in Ankara ein Kranz am Grab des Republikgründers Atatürk niedergelegt, gefolgt von einer Schweigeminute sowie der türkischen Nationalhymne.

Erdoğan: „Wendepunkt in unserer ruhmreichen Geschichte“„Verehrter Atatürk, am 100. Jahrestag des Großen Sieges, der einer der wichtigsten Wendepunkte in unserer ruhmreichen Geschichte ist, gedenken wir mit Barmherzigkeit deiner Mitstreiter, der angesehenen Mitglieder der Großen Nationalversammlung und unserer heiligen Märtyrer“, schrieb Staatschef Recep Tayyip Erdoğan in das Gedenkbuch im Anıtkabir.

Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu würdigte ebenfalls den „Tag des Sieges“ mit einer Nachricht. „Das Feuer der Freiheit, das vor 100 Jahren entfacht wurde, wird nie erlöschen. Die Republik Türkiye wird für immer bestehen“, schrieb Çavuşoğlu auf Twitter.

NATO und USA gratulieren zum JahrestagAuch die NATO und die USA würdigten den Jahrestag mit einer Gratulation. „Wir feiern gemeinsam mit unseren türkischen Verbündeten in der gesamten NATO und darüber hinaus den Tag des Sieges und den Tag der türkischen Streitkräfte“, so der LANDCOM-Twitteraccount des Militärbündnisses.

Das Europäische Kommando der Vereinigten Staaten (EUCOM) gratulierte ebenfalls zum 100. Jahrestag. „Heute feiert Türkiye den Tag des Sieges oder den Tag der türkischen Streitkräfte! Als NATO-Verbündeter, der US-Soldaten beherbergt, begrüßen wir das anhaltende Engagement Türkiyes für die Einheit der Verbündeten und die Stärkung der kollektiven Verteidigung in der Schwarzmeer- und Mittelmeerregion“, schrieb EUCOM auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Besatzungsversuch löste Befreiungskrieg ausNach der Niederlage des Osmanischen Reichs am Ende des Ersten Weltkriegs besetzten die alliierten Streitkräften das Land. Dieser Versuch löste 1919 den türkischen Befreiungskrieg aus, bei dem die türkischen Streitkräfte unter der Führung von Mustafa Kemal Atatürk die Invasoren schließlich aus Anatolien vertrieben.

Vom 26. bis 30. August 1922 kämpften die türkischen Streitkräfte in der Schlacht von Dumlupınar, die auch als Teil des Griechisch-Türkischen Krieges gilt, in der westlichen türkischen Provinz Kütahya gegen die Besatzer. Die vom Westen unterstützten griechischen Streitkräfte wurden entscheidend geschlagen. Infolgedessen mussten alle ausländischen Streitkräfte die türkischen Gebiete verlassen. Ein Jahr später wurde die Republik Türkiye ausgerufen.